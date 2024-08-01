https://ria.ru/20240801/vinnik-1963361498.html

Мать Винника сообщила, что он находится в тюрьме в США

Мать Винника сообщила, что он находится в тюрьме в США - РИА Новости, 01.08.2024

Мать Винника сообщила, что он находится в тюрьме в США

Александр Винник по-прежнему в американской тюрьме, у него нет никакой информации о возможном обмене американца Эвана Гершковича на российских заключенных, в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:00

2024-08-01T10:00

2024-08-01T10:36

сша

александр винник

в мире

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АФИНЫ, 1 авг - РИА Новости. Александр Винник по-прежнему в американской тюрьме, у него нет никакой информации о возможном обмене американца Эвана Гершковича на российских заключенных, в пятницу Винник едет в суд на встречу с адвокатом, сообщила РИА Новости мама Винника Вера. Она выразила надежду, что обмен состоится."Александр ничего не говорил, и он ничего не знает. Мы сейчас с ним разговаривали", - сказала она.Ранее появились сообщения о подготовке к возможному обмену заключенными между РФ и США.По словам Веры Винник, они разговаривали с сыном по телефону накануне вечером и в четверг утром."Я читала сообщения. Мы сейчас с Сашей разговаривали. Он вчера вечером не говорил ничего, а сегодня утром говорит – "что, замучили журналисты?" Я сказала, что звонят, пишут. Он говорит – "А мы здесь сидим, ни сном, ни духом, ничего не ведаем". Ни адвокат ничего не ведает, ни он. Саша, сказал, что по-прежнему работает в прачечной, сейчас пришел с работы и идет спать", - сообщил Вера Винник.По ее словам, Александр сказал, что в пятницу едет в суд на встречу с адвокатом.Вера Винник сказала, что "все российские заключенные находятся в тюрьмах, никуда никто не исчез"."Александр вообще ничего не знает (о возможном обмене). И он звонил с того же номера, с которого всегда звонил. Уже два года прошло (его пребывания в американской тюрьме)", - сказала она."Я ночью вообще не спала, не могла уснуть. Я надеюсь. Я молю Бога, чтобы все состоялось, чтобы это было на самом деле. Когда сообщили по новостям, что обмен может быть в ближайшие часы, мы уже надеялись, что Саша уже летит, но он позвонил, как всегда", - сказала она.Вера Винник сказала, что исполнилось семь лет после ареста."Мы очень устали. Я не могу вам передать, насколько тяжело морально. У детей при упоминании папы слезы на глазах", - сказала Вера Петровна.Несколько дней назад исполнилось семь лет с момента ареста Винника.Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдых. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими.Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам.Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника - 10 и 13 лет - уже шесть лет живут без отца.

https://ria.ru/20240703/vinnik-1957225019.html

https://ria.ru/20240801/gershkovich-1963347003.html

https://ria.ru/20221213/obmen-1838235955.html

https://ria.ru/20240801/samolet-1963350609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, александр винник, в мире