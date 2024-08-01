https://ria.ru/20240801/vengrija-1963343977.html

Венгрия может рассмотреть возможность строительства третьей АЭС

Венгрия может рассмотреть возможность строительства третьей АЭС - РИА Новости, 01.08.2024

Венгрия может рассмотреть возможность строительства третьей АЭС

Венгрия может рассмотреть возможность строительства третьей атомной электростанции, но уже не на площадке АЭС "Пакш", технология строительства определится... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:04

2024-08-01T07:04

2024-08-01T07:04

в мире

венгрия

россия

певек

петер сийярто

аэс "пакш"

аэс "пакш-2"

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ПАКШ (Венгрия), 1 авг - РИА Новости. Венгрия может рассмотреть возможность строительства третьей атомной электростанции, но уже не на площадке АЭС "Пакш", технология строительства определится только после выбора территории, теоретически это может быть малый модульный реактор (ММР), которые сейчас строит только Россия, заявил РИА Новости руководитель кабинета генерального директора станции "Пакш-1" Пал Ковач. Ранее венгерский министр энергетики Чаба Лантош заявил, что Венгрия рассматривает вариант строительства третьей атомной электростанции, возможно, малого модульного реактора. "Сроки строительства новой АЭС будут зависеть от того, как быстро будет развиваться экономика Венгрии. Лантош говорил так, потому что понятно, что на площадке Пакш третью электростанцию уже построить нельзя. Наверное, нужно строить на другом месте, не знаю, по какой технологии. Но сначала надо найти территорию, которая будет соответствовать требованиям надзора", - сказал Ковач. По его словам, поиск новой сейсмоустойчивой площадки и ее лицензирование - долгий процесс, без которого нельзя приступать к выбору технологии. Ковач подчеркнул, что пока единственный реально существующий ММР - российский плавучий энергетический блок в Певеке, остальные проекты "существуют только на бумаге". Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что малые модульные реакторы, на которые возлагают большие надежды, похожи на жену Коломбо из одноименного сериала, поскольку о них много говорят, но пока никто не видел. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым таким российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.

https://ria.ru/20231016/aes-1902987812.html

https://ria.ru/20240227/aes-1929685646.html

https://ria.ru/20231115/vengriya-1909507674.html

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в мире, венгрия, россия, певек, петер сийярто, аэс "пакш", аэс "пакш-2"