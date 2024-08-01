https://ria.ru/20240801/venesuela-1963336853.html

В Венесуэле после беспорядков задержали более 1200 человек

В Венесуэле после беспорядков задержали более 1200 человек - РИА Новости, 01.08.2024

В Венесуэле после беспорядков задержали более 1200 человек

Силовые структуры Венесуэлы задержали после беспорядков, связанных с прошедшими выборами, более 1200 человек, заявил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T04:14

2024-08-01T04:14

2024-08-01T04:14

в мире

венесуэла

каракас

николас мадуро

дмитрий песков

выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 1 июл - РИА Новости. Силовые структуры Венесуэлы задержали после беспорядков, связанных с прошедшими выборами, более 1200 человек, заявил президент страны Николас Мадуро. "У нас задержано более 1200 преступников. Их какое-то время готовили в Техасе, Колумбии, Перу, Чили. Тренировали, чтобы они приходили нападать и жечь. Они пытались сжечь эту мобильную больницу, но вы и местные жители ее спасли. Это протест или политическая борьба? Сжигать больницы?" - заявил Мадуро, общаясь на улице Каракаса с отрядом национальной гвардии, видео опубликовано в его блоге в Х. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержанных участников беспорядков обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240801/maduro-1963329841.html

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в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024