В Венесуэле после беспорядков задержали более 1200 человек
Мадуро: после беспорядков в Венесуэле задержали более 1200 человек
© AP Photo / Matias DelacroixАкция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Matias Delacroix
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 1 июл - РИА Новости. Силовые структуры Венесуэлы задержали после беспорядков, связанных с прошедшими выборами, более 1200 человек, заявил президент страны Николас Мадуро.
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"У нас задержано более 1200 преступников. Их какое-то время готовили в Техасе, Колумбии, Перу, Чили. Тренировали, чтобы они приходили нападать и жечь. Они пытались сжечь эту мобильную больницу, но вы и местные жители ее спасли. Это протест или политическая борьба? Сжигать больницы?" - заявил Мадуро, общаясь на улице Каракаса с отрядом национальной гвардии, видео опубликовано в его блоге в Х.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержанных участников беспорядков обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.