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В Швейцарии призвали проявлять упорство, чтобы Киев был готов к переговорам - РИА Новости, 01.08.2024
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23:30 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/ukraina-1963564937.html
В Швейцарии призвали проявлять упорство, чтобы Киев был готов к переговорам
В Швейцарии призвали проявлять упорство, чтобы Киев был готов к переговорам - РИА Новости, 01.08.2024
В Швейцарии призвали проявлять упорство, чтобы Киев был готов к переговорам
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в интервью телеканалу TeleZüri, что необходимо проявлять упорство для того, чтобы Украина была готова искать... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T23:30
2024-08-01T23:30
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в интервью телеканалу TeleZüri, что необходимо проявлять упорство для того, чтобы Украина была готова искать дипломатическое решение конфликта с Россией. "Важно также оставаться в диалоге с Россией, потому что без России мира не будет. Поэтому мы должны проявлять упорство до момента, когда Украина будет готова сделать этот шаг и попытаться пойти в направлении поиска дипломатического решения", - сказал Кассис. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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В мире, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Путин, НАТО
В Швейцарии призвали проявлять упорство, чтобы Киев был готов к переговорам

Глава МИД Швейцарии призвал проявить упорство, чтобы Киев пошел на переговоры

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в интервью телеканалу TeleZüri, что необходимо проявлять упорство для того, чтобы Украина была готова искать дипломатическое решение конфликта с Россией.
«
"Важно также оставаться в диалоге с Россией, потому что без России мира не будет. Поэтому мы должны проявлять упорство до момента, когда Украина будет готова сделать этот шаг и попытаться пойти в направлении поиска дипломатического решения", - сказал Кассис.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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