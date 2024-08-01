https://ria.ru/20240801/ukraina-1963564937.html

В Швейцарии призвали проявлять упорство, чтобы Киев был готов к переговорам

В Швейцарии призвали проявлять упорство, чтобы Киев был готов к переговорам - РИА Новости, 01.08.2024

В Швейцарии призвали проявлять упорство, чтобы Киев был готов к переговорам

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в интервью телеканалу TeleZüri, что необходимо проявлять упорство для того, чтобы Украина была готова искать... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T23:30

2024-08-01T23:30

2024-08-01T23:30

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в интервью телеканалу TeleZüri, что необходимо проявлять упорство для того, чтобы Украина была готова искать дипломатическое решение конфликта с Россией. "Важно также оставаться в диалоге с Россией, потому что без России мира не будет. Поэтому мы должны проявлять упорство до момента, когда Украина будет готова сделать этот шаг и попытаться пойти в направлении поиска дипломатического решения", - сказал Кассис. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20240801/ukraina-1963515360.html

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в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, нато