https://ria.ru/20240801/ukraina-1963564635.html
В реке Тиса утонуло уже 37 украинцев, пытавшихся бежать в Румынию
В реке Тиса утонуло уже 37 украинцев, пытавшихся бежать в Румынию - РИА Новости, 01.08.2024
В реке Тиса утонуло уже 37 украинцев, пытавшихся бежать в Румынию
По меньшей мере 37 граждан Украины призывного возраста утонули в горной реке Тиса на границе с Румынией, пытавшись перебраться вплавь, чтобы избежать... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T23:26
2024-08-01T23:26
2024-08-01T23:26
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. По меньшей мере 37 граждан Украины призывного возраста утонули в горной реке Тиса на границе с Румынией, пытавшись перебраться вплавь, чтобы избежать мобилизации, сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова, предположив, что эта цифра может быть значительно больше. По словам Федоровой, с февраля 2022 года в водах украинской реки Тисы погибли 37 мужчин. В то же время, как считает представитель погранслужбы, эта цифра может быть больше, поскольку не всегда удается находить тела. "Многие из тех, кто не смог преодолеть Тису, возможно, остались под этими камнями или в корневищах деревьев, или не смогли известить кого-то из родных о своих планах, чтобы можно было найти тело, или тело уже разложилось", - приводит слова Федоровой местный сайт Новости.Live. По ее данным, только за этот год пограничники обнаружили 17 тел. Как сообщала в декабре 2023 года госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, режим Владимира Зеленского покрывает преступления своих карателей, совершенные правоохранителями и военными, в отношении мужчин мобилизационного возраста, которых находят в реке Тиса со следами насильственной смерти. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961807918.html
https://ria.ru/20240605/istochnik-1950549883.html
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в мире, украина, румыния, владимир зеленский
В мире, Украина, Румыния, Владимир Зеленский
В реке Тиса утонуло уже 37 украинцев, пытавшихся бежать в Румынию
В реке Тиса утонуло уже 37 украинцев, пытавшихся бежать в Румынию
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. По меньшей мере 37 граждан Украины призывного возраста утонули в горной реке Тиса на границе с Румынией, пытавшись перебраться вплавь, чтобы избежать мобилизации, сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова, предположив, что эта цифра может быть значительно больше.
По словам Федоровой, с февраля 2022 года в водах украинской реки Тисы погибли 37 мужчин. В то же время, как считает представитель погранслужбы, эта цифра может быть больше, поскольку не всегда удается находить тела.
"Многие из тех, кто не смог преодолеть Тису, возможно, остались под этими камнями или в корневищах деревьев, или не смогли известить кого-то из родных о своих планах, чтобы можно было найти тело, или тело уже разложилось", - приводит слова Федоровой местный сайт Новости.Live.
По ее данным, только за этот год пограничники обнаружили 17 тел.
Как сообщала в декабре 2023 года госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, режим Владимира Зеленского покрывает преступления своих карателей, совершенные правоохранителями и военными, в отношении мужчин мобилизационного возраста, которых находят в реке Тиса со следами насильственной смерти.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.