https://ria.ru/20240801/ukraina-1963564635.html

В реке Тиса утонуло уже 37 украинцев, пытавшихся бежать в Румынию

В реке Тиса утонуло уже 37 украинцев, пытавшихся бежать в Румынию - РИА Новости, 01.08.2024

В реке Тиса утонуло уже 37 украинцев, пытавшихся бежать в Румынию

По меньшей мере 37 граждан Украины призывного возраста утонули в горной реке Тиса на границе с Румынией, пытавшись перебраться вплавь, чтобы избежать... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T23:26

2024-08-01T23:26

2024-08-01T23:26

в мире

украина

румыния

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952393445_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_25397daaaa7cac5ea54dbca63f2d0923.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. По меньшей мере 37 граждан Украины призывного возраста утонули в горной реке Тиса на границе с Румынией, пытавшись перебраться вплавь, чтобы избежать мобилизации, сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова, предположив, что эта цифра может быть значительно больше. По словам Федоровой, с февраля 2022 года в водах украинской реки Тисы погибли 37 мужчин. В то же время, как считает представитель погранслужбы, эта цифра может быть больше, поскольку не всегда удается находить тела. "Многие из тех, кто не смог преодолеть Тису, возможно, остались под этими камнями или в корневищах деревьев, или не смогли известить кого-то из родных о своих планах, чтобы можно было найти тело, или тело уже разложилось", - приводит слова Федоровой местный сайт Новости.Live. По ее данным, только за этот год пограничники обнаружили 17 тел. Как сообщала в декабре 2023 года госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, режим Владимира Зеленского покрывает преступления своих карателей, совершенные правоохранителями и военными, в отношении мужчин мобилизационного возраста, которых находят в реке Тиса со следами насильственной смерти. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961807918.html

https://ria.ru/20240605/istochnik-1950549883.html

украина

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, румыния, владимир зеленский