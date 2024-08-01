"Достойные условия". В Киеве неожиданно высказались о переговорах с Россией
Карасев: Украина должна как можно скорее приступить к переговорам с Россией
© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Правительству Украины требуется как можно скорее приступить к мирным переговорам с Россией, поскольку дальнейшее промедление может привести к национальной катастрофе, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу Politeka.
"Если сейчас не будет хороший старт по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине – это угрожает национальной катастрофой. Но если мы сейчас пропустим этот период, то не сможем уберечь себя от дальнейшего разрушения страны", — считает Карасев.
По словам политолога, на сегодняшний день Украина потеряла примерно треть населения (включая тех, кто покинул страну), пятую часть территории, а также находится в состоянии тяжелого кризиса в сферах инфраструктуры, экономики и демографии.
"Ситуация на фронте критическая. Надо выходить из войны, пока еще есть более-менее достойные условия", — резюмировал он.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.