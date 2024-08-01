https://ria.ru/20240801/ukraina-1963552186.html

"Достойные условия". В Киеве неожиданно высказались о переговорах с Россией

"Достойные условия". В Киеве неожиданно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 01.08.2024

"Достойные условия". В Киеве неожиданно высказались о переговорах с Россией

Правительству Украины требуется как можно скорее приступить к мирным переговорам с Россией, поскольку дальнейшее промедление может привести к национальной... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T21:53

2024-08-01T21:53

2024-08-01T22:08

специальная военная операция на украине

в мире

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вадим карасев

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Правительству Украины требуется как можно скорее приступить к мирным переговорам с Россией, поскольку дальнейшее промедление может привести к национальной катастрофе, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу Politeka."Если сейчас не будет хороший старт по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине – это угрожает национальной катастрофой. Но если мы сейчас пропустим этот период, то не сможем уберечь себя от дальнейшего разрушения страны", — считает Карасев.По словам политолога, на сегодняшний день Украина потеряла примерно треть населения (включая тех, кто покинул страну), пятую часть территории, а также находится в состоянии тяжелого кризиса в сферах инфраструктуры, экономики и демографии."Ситуация на фронте критическая. Надо выходить из войны, пока еще есть более-менее достойные условия", — резюмировал он.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963550058.html

https://ria.ru/20240801/f-16-1963518303.html

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в мире, украина, россия, киев, вадим карасев, владимир зеленский, дмитрий песков