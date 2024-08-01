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"Достойные условия". В Киеве неожиданно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 01.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 01.08.2024 (обновлено: 22:08 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/ukraina-1963552186.html
"Достойные условия". В Киеве неожиданно высказались о переговорах с Россией
"Достойные условия". В Киеве неожиданно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 01.08.2024
"Достойные условия". В Киеве неожиданно высказались о переговорах с Россией
Правительству Украины требуется как можно скорее приступить к мирным переговорам с Россией, поскольку дальнейшее промедление может привести к национальной... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:53
2024-08-01T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
вадим карасев
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Правительству Украины требуется как можно скорее приступить к мирным переговорам с Россией, поскольку дальнейшее промедление может привести к национальной катастрофе, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу Politeka."Если сейчас не будет хороший старт по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине – это угрожает национальной катастрофой. Но если мы сейчас пропустим этот период, то не сможем уберечь себя от дальнейшего разрушения страны", — считает Карасев.По словам политолога, на сегодняшний день Украина потеряла примерно треть населения (включая тех, кто покинул страну), пятую часть территории, а также находится в состоянии тяжелого кризиса в сферах инфраструктуры, экономики и демографии."Ситуация на фронте критическая. Надо выходить из войны, пока еще есть более-менее достойные условия", — резюмировал он.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963550058.html
https://ria.ru/20240801/f-16-1963518303.html
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в мире, украина, россия, киев, вадим карасев, владимир зеленский, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Вадим Карасев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
"Достойные условия". В Киеве неожиданно высказались о переговорах с Россией

Карасев: Украина должна как можно скорее приступить к переговорам с Россией

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Правительству Украины требуется как можно скорее приступить к мирным переговорам с Россией, поскольку дальнейшее промедление может привести к национальной катастрофе, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу Politeka.
"Если сейчас не будет хороший старт по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине – это угрожает национальной катастрофой. Но если мы сейчас пропустим этот период, то не сможем уберечь себя от дальнейшего разрушения страны", — считает Карасев.
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По словам политолога, на сегодняшний день Украина потеряла примерно треть населения (включая тех, кто покинул страну), пятую часть территории, а также находится в состоянии тяжелого кризиса в сферах инфраструктуры, экономики и демографии.
"Ситуация на фронте критическая. Надо выходить из войны, пока еще есть более-менее достойные условия", — резюмировал он.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВадим КарасевВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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