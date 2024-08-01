https://ria.ru/20240801/ukraina-1963515360.html

"Такого не было". Во Франции раскрыли, почему Зеленский хочет переговоров

"Такого не было". Во Франции раскрыли, почему Зеленский хочет переговоров - РИА Новости, 01.08.2024

"Такого не было". Во Франции раскрыли, почему Зеленский хочет переговоров

Владимир Зеленский стал чаще говорить о возможности переговоров с Россией, поскольку население Украины и военнослужащие этой страны устали от боевых действий,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:35

2024-08-01T18:35

2024-08-01T18:35

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский стал чаще говорить о возможности переговоров с Россией, поскольку население Украины и военнослужащие этой страны устали от боевых действий, заявила журналистка LCI Шарлин Юрель, побывавшая в республике."Уже несколько месяцев среди украинцев, живущих недалеко от фронта, слышны разговоры о необходимости переговоров. Люди говорят, что хотят мира. Раньше мы такого не слышали", — заявила она.По словам Юрель, украинские военные тоже начинают понимать, что им не удастся вернуть потерянные территории. Они перестали питать иллюзии о том, что Россию можно одолеть, уточнила она."Нужно договариваться, потому что наши потери огромны", — рассказали украинские военнослужащие журналистке.Владимир Зеленский ранее в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.

https://ria.ru/20240801/ssha-1963501677.html

https://ria.ru/20240801/samolety-1963455540.html

россия

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украина

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в мире, россия, франция, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков