https://ria.ru/20240801/ukraina-1963350701.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:41
2024-08-01T08:41
2024-08-01T09:40
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит более четырех часов. В 09.13 тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу