https://ria.ru/20240801/ukraina-1963350701.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:41

2024-08-01T08:41

2024-08-01T09:40

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит более четырех часов. В 09.13 тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240801/ukraina-1963170852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины