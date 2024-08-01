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СМИ раскрыли число полученных Украиной истребителей F-16

СМИ раскрыли число полученных Украиной истребителей F-16 - РИА Новости, 01.08.2024

СМИ раскрыли число полученных Украиной истребителей F-16

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов, сообщила газета Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T02:11

2024-08-01T02:11

2024-08-01T11:05

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов, сообщила газета Times со ссылкой на источники."Шесть истребителей были поставлены на Украину из Нидерландов", — говорится в материале.По данным издания, в скором времени Киев получит новую партию F-16 от Дании.Ранее, в среду, агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. По данным британской газеты Telegraph, украинские пилоты уже совершили вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.Отправка F-16Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне сообщил, что Штаты и союзники уже начали передавать Киеву американские истребители F-16. Он добавил, что самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что Вашингтон планирует оснастить передаваемые Киеву истребители ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом отмечалось, что США разрешили Украине использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028 года, первые из них должны поступить в этом году.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться, так же как и другие виды вооружений, указал он.Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20240801/ukraina-1963326410.html

https://ria.ru/20240801/f-16-1963350844.html

https://ria.ru/20240731/ukraina-1963307483.html

https://ria.ru/20240712/istrebiteli-1959298753.html

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