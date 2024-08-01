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СМИ раскрыли число полученных Украиной истребителей F-16 - РИА Новости, 01.08.2024
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02:11 01.08.2024 (обновлено: 11:05 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/ukraina-1963330180.html
СМИ раскрыли число полученных Украиной истребителей F-16
СМИ раскрыли число полученных Украиной истребителей F-16 - РИА Новости, 01.08.2024
СМИ раскрыли число полученных Украиной истребителей F-16
Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов, сообщила газета Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T02:11
2024-08-01T11:05
в мире
россия
украина
владимир тарабрин
сергей лавров
нато
f-16
нидерланды
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов, сообщила газета Times со ссылкой на источники.&quot;Шесть истребителей были поставлены на Украину из Нидерландов&quot;, — говорится в материале.По данным издания, в скором времени Киев получит новую партию F-16 от Дании.Ранее, в среду, агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. По данным британской газеты Telegraph, украинские пилоты уже совершили вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.Отправка F-16Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне сообщил, что Штаты и союзники уже начали передавать Киеву американские истребители F-16. Он добавил, что самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что Вашингтон планирует оснастить передаваемые Киеву истребители ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом отмечалось, что США разрешили Украине использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028 года, первые из них должны поступить в этом году.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться, так же как и другие виды вооружений, указал он.Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20240801/ukraina-1963326410.html
https://ria.ru/20240801/f-16-1963350844.html
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в мире, россия, украина, владимир тарабрин, сергей лавров, нато, f-16, нидерланды, сша, дания
В мире, Россия, Украина, Владимир Тарабрин, Сергей Лавров, НАТО, F-16, Нидерланды, США, Дания
СМИ раскрыли число полученных Украиной истребителей F-16

Times: Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов, сообщила газета Times со ссылкой на источники.
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"Шесть истребителей были поставлены на Украину из Нидерландов", — говорится в материале.

Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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01:10
По данным издания, в скором времени Киев получит новую партию F-16 от Дании.
Ранее, в среду, агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. По данным британской газеты Telegraph, украинские пилоты уже совершили вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
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В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине
08:47

Отправка F-16

Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне сообщил, что Штаты и союзники уже начали передавать Киеву американские истребители F-16. Он добавил, что самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.
Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что Вашингтон планирует оснастить передаваемые Киеву истребители ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом отмечалось, что США разрешили Украине использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".
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Во Франции раскрыли, как "разделят" флот F-16 ВСУ
Вчера, 21:31
В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.
Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028 года, первые из них должны поступить в этом году.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться, так же как и другие виды вооружений, указал он.
Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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12 июля, 17:02
 
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