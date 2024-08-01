https://ria.ru/20240801/ukraina-1963170852.html

Такого никто не ждал. Украина начала разваливать Евросоюз

Такого никто не ждал. Украина начала разваливать Евросоюз - РИА Новости, 01.08.2024

Такого никто не ждал. Украина начала разваливать Евросоюз

Решение Киева остановить транзит нефти "Лукойла" по трубопроводу "Дружба" привело к дипломатическому скандалу. Словакия и Венгрия пригрозили Украине санкциями,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:00

2024-08-01T08:00

2024-08-01T08:03

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Решение Киева остановить транзит нефти "Лукойла" по трубопроводу "Дружба" привело к дипломатическому скандалу. Словакия и Венгрия пригрозили Украине санкциями, на Будапешт и Братиславу посыпались упреки от союзников. Даже предложили покинуть ЕС. Что происходит в Европе — в материале РИА Новости.Санкционные угрозыО возможности санкций говорил президент Словакии Петер Пеллегрини — каких именно, не уточнил. Глава МИД Венгрии Петр Сийярто пообещал и впредь блокировать 6,5 миллиарда евро, выделенных Европейским фондом мира для компенсации странам ЕС за поставки оружия киевскому режиму.Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и "явно нарушает" соглашение об ассоциации ЕС, подчеркнул он.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Денисом Шмыгалем указал, что Братислава не намерена быть заложником российско-украинских отношений. А созданный Киевом дефицит нефти скажется в том числе и на Украине, предупредил он.Болгария, покупающая нефть у Казахстана, Ирака и Туниса, предложила Венгрии помощь. Сийярто назвал это проявлением настоящей дружбы. Братислава пока отказывается от рассмотрения альтернатив, подчеркивая, что все они менее выгодные, чем поставки "Лукойла".Замминистра энергетики Украины Роман Андарак считает реакцию венгерских и словацких властей "манипулированием рынком"."Мы обеспечиваем транзит любой компании, которая не находится под санкциями. А "Лукойл" в санкционном списке уже несколько лет", — сказал он. На самом деле для трубопровода "Дружба" в ЕС сделали исключение — учли сильную зависимость Восточной Европы от российского топлива.Чаша терпенияСловакия и Венгрия 22 июля подали жалобу в Еврокомиссию. В Брюсселе взяли паузу для сбора дополнительной информации. Через неделю Сийярто сообщил, что побеседовал по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Венгрия постоянно анализирует возможные правовые и технические решения, которые позволят получать нефть независимо от Украины, добавил он.В ЕС очень недовольны Братиславой и Будапештом. Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Visegrad Insight заявил, что из-за Фицо и Орбана Вышеградская группа не может прийти к согласию по вопросу безопасности в Восточной Европе. "Польша и Чехия намерены помогать Украине. Словакия включила нейтральную передачу, а Венгрия мешает", — объяснил он.По его мнению, Будапешт идет к изоляции в Евросоюзе, стремление Орбана примирить Москву и Киев всех раздражает. "Поэтому и с нефтью им не сочувствуют. Трудно рассчитывать на солидарность при таком эгоизме", — сказал Сикорский.Заместитель Сикорского Теофил Бартошевский был еще радикальнее. "Я не очень понимаю, почему венгры хотят оставаться в организациях, которые им так не нравятся и где к ним якобы плохо относятся… Если ты не хочешь быть членом какого-то клуба, всегда можешь выйти. У них, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика в настоящее время", — цитирует его интернет-портал Onet.pl. В качестве альтернативы ЕС и НАТО он предложил Будапешту альянс с Москвой.Между тем Польша сама продолжает закупать российскую нефть — только не по южному ответвлению "Дружбы", а по северному, который проходит через Белоруссию. Неудивительно, что Сийярто обвинил Варшаву в лицемерии. "С намерением сохранить польско-венгерское братство мы долго терпели провокации нынешнего польского правительства, но теперь стакан полон", — отметил он.Закон и порядокСтарший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что в итоге словаки и венгры отстоят свои права и Украине придется снять запрет на транзит."Для этого есть железные основания: не имея выхода к морю, они пользуются привилегированным положением при закупке энергоресурсов из России. В Еврокомиссии об этом знают, но сознательно медлят с решением. Противники Фицо и Орбана пытаются использовать паузу для того, чтобы оказать на них политическое давление. Но вряд ли у евроатлантистов что-то получится", — говорит он.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что победа Будапешта и Братиславы над Киевом будет частичной."Еврокомиссия проводит как минимум странную политику, уделяя больше внимания Украине, а не членам Евросоюза Словакии и Венгрии, у которых есть собственные национальные интересы. Такой подход евробюрократов многим в ЕС не нравится. В том числе мы видим это по результатам многочисленных социологических исследований", — указывает он.Опрошенные РИА Новости специалисты сходятся в том, что в ЕС давно нет никакой солидарности. В Брюсселе пытались сплотить союзников на антироссийской основе, но это так и не удалось.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957157774.html

https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html

украина

венгрия

словакия

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цены на нефть, украина, венгрия, словакия, радослав сикорский, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия