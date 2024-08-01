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Такого никто не ждал. Украина начала разваливать Евросоюз - РИА Новости, 01.08.2024
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08:00 01.08.2024 (обновлено: 08:03 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/ukraina-1963170852.html
Такого никто не ждал. Украина начала разваливать Евросоюз
Такого никто не ждал. Украина начала разваливать Евросоюз - РИА Новости, 01.08.2024
Такого никто не ждал. Украина начала разваливать Евросоюз
Решение Киева остановить транзит нефти "Лукойла" по трубопроводу "Дружба" привело к дипломатическому скандалу. Словакия и Венгрия пригрозили Украине санкциями,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:00
2024-08-01T08:03
цены на нефть
украина
венгрия
словакия
радослав сикорский
роберт фицо
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Решение Киева остановить транзит нефти "Лукойла" по трубопроводу "Дружба" привело к дипломатическому скандалу. Словакия и Венгрия пригрозили Украине санкциями, на Будапешт и Братиславу посыпались упреки от союзников. Даже предложили покинуть ЕС. Что происходит в Европе — в материале РИА Новости.Санкционные угрозыО возможности санкций говорил президент Словакии Петер Пеллегрини — каких именно, не уточнил. Глава МИД Венгрии Петр Сийярто пообещал и впредь блокировать 6,5 миллиарда евро, выделенных Европейским фондом мира для компенсации странам ЕС за поставки оружия киевскому режиму.Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и "явно нарушает" соглашение об ассоциации ЕС, подчеркнул он.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Денисом Шмыгалем указал, что Братислава не намерена быть заложником российско-украинских отношений. А созданный Киевом дефицит нефти скажется в том числе и на Украине, предупредил он.Болгария, покупающая нефть у Казахстана, Ирака и Туниса, предложила Венгрии помощь. Сийярто назвал это проявлением настоящей дружбы. Братислава пока отказывается от рассмотрения альтернатив, подчеркивая, что все они менее выгодные, чем поставки "Лукойла".Замминистра энергетики Украины Роман Андарак считает реакцию венгерских и словацких властей "манипулированием рынком"."Мы обеспечиваем транзит любой компании, которая не находится под санкциями. А "Лукойл" в санкционном списке уже несколько лет", — сказал он. На самом деле для трубопровода "Дружба" в ЕС сделали исключение — учли сильную зависимость Восточной Европы от российского топлива.Чаша терпенияСловакия и Венгрия 22 июля подали жалобу в Еврокомиссию. В Брюсселе взяли паузу для сбора дополнительной информации. Через неделю Сийярто сообщил, что побеседовал по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Венгрия постоянно анализирует возможные правовые и технические решения, которые позволят получать нефть независимо от Украины, добавил он.В ЕС очень недовольны Братиславой и Будапештом. Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Visegrad Insight заявил, что из-за Фицо и Орбана Вышеградская группа не может прийти к согласию по вопросу безопасности в Восточной Европе. "Польша и Чехия намерены помогать Украине. Словакия включила нейтральную передачу, а Венгрия мешает", — объяснил он.По его мнению, Будапешт идет к изоляции в Евросоюзе, стремление Орбана примирить Москву и Киев всех раздражает. "Поэтому и с нефтью им не сочувствуют. Трудно рассчитывать на солидарность при таком эгоизме", — сказал Сикорский.Заместитель Сикорского Теофил Бартошевский был еще радикальнее. "Я не очень понимаю, почему венгры хотят оставаться в организациях, которые им так не нравятся и где к ним якобы плохо относятся… Если ты не хочешь быть членом какого-то клуба, всегда можешь выйти. У них, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика в настоящее время", — цитирует его интернет-портал Onet.pl. В качестве альтернативы ЕС и НАТО он предложил Будапешту альянс с Москвой.Между тем Польша сама продолжает закупать российскую нефть — только не по южному ответвлению "Дружбы", а по северному, который проходит через Белоруссию. Неудивительно, что Сийярто обвинил Варшаву в лицемерии. "С намерением сохранить польско-венгерское братство мы долго терпели провокации нынешнего польского правительства, но теперь стакан полон", — отметил он.Закон и порядокСтарший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что в итоге словаки и венгры отстоят свои права и Украине придется снять запрет на транзит."Для этого есть железные основания: не имея выхода к морю, они пользуются привилегированным положением при закупке энергоресурсов из России. В Еврокомиссии об этом знают, но сознательно медлят с решением. Противники Фицо и Орбана пытаются использовать паузу для того, чтобы оказать на них политическое давление. Но вряд ли у евроатлантистов что-то получится", — говорит он.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что победа Будапешта и Братиславы над Киевом будет частичной."Еврокомиссия проводит как минимум странную политику, уделяя больше внимания Украине, а не членам Евросоюза Словакии и Венгрии, у которых есть собственные национальные интересы. Такой подход евробюрократов многим в ЕС не нравится. В том числе мы видим это по результатам многочисленных социологических исследований", — указывает он.Опрошенные РИА Новости специалисты сходятся в том, что в ЕС давно нет никакой солидарности. В Брюсселе пытались сплотить союзников на антироссийской основе, но это так и не удалось.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957157774.html
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цены на нефть, украина, венгрия, словакия, радослав сикорский, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия
Цены на нефть, Украина, Венгрия, Словакия, Радослав Сикорский, Роберт Фицо, Евросоюз, Еврокомиссия
Такого никто не ждал. Украина начала разваливать Евросоюз

Эксперт: Евросоюз заставит Украину снять санкции с российской нефти

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Решение Киева остановить транзит нефти "Лукойла" по трубопроводу "Дружба" привело к дипломатическому скандалу. Словакия и Венгрия пригрозили Украине санкциями, на Будапешт и Братиславу посыпались упреки от союзников. Даже предложили покинуть ЕС. Что происходит в Европе — в материале РИА Новости.

Санкционные угрозы

О возможности санкций говорил президент Словакии Петер Пеллегрини — каких именно, не уточнил. Глава МИД Венгрии Петр Сийярто пообещал и впредь блокировать 6,5 миллиарда евро, выделенных Европейским фондом мира для компенсации странам ЕС за поставки оружия киевскому режиму.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и "явно нарушает" соглашение об ассоциации ЕС, подчеркнул он.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Денисом Шмыгалем указал, что Братислава не намерена быть заложником российско-украинских отношений. А созданный Киевом дефицит нефти скажется в том числе и на Украине, предупредил он.
Болгария, покупающая нефть у Казахстана, Ирака и Туниса, предложила Венгрии помощь. Сийярто назвал это проявлением настоящей дружбы. Братислава пока отказывается от рассмотрения альтернатив, подчеркивая, что все они менее выгодные, чем поставки "Лукойла".
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Замминистра энергетики Украины Роман Андарак считает реакцию венгерских и словацких властей "манипулированием рынком".
"Мы обеспечиваем транзит любой компании, которая не находится под санкциями. А "Лукойл" в санкционном списке уже несколько лет", — сказал он. На самом деле для трубопровода "Дружба" в ЕС сделали исключение — учли сильную зависимость Восточной Европы от российского топлива.
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Чаша терпения

Словакия и Венгрия 22 июля подали жалобу в Еврокомиссию. В Брюсселе взяли паузу для сбора дополнительной информации. Через неделю Сийярто сообщил, что побеседовал по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Венгрия постоянно анализирует возможные правовые и технические решения, которые позволят получать нефть независимо от Украины, добавил он.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече в рамках заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече в рамках заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече в рамках заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
В ЕС очень недовольны Братиславой и Будапештом. Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Visegrad Insight заявил, что из-за Фицо и Орбана Вышеградская группа не может прийти к согласию по вопросу безопасности в Восточной Европе. "Польша и Чехия намерены помогать Украине. Словакия включила нейтральную передачу, а Венгрия мешает", — объяснил он.
По его мнению, Будапешт идет к изоляции в Евросоюзе, стремление Орбана примирить Москву и Киев всех раздражает. "Поэтому и с нефтью им не сочувствуют. Трудно рассчитывать на солидарность при таком эгоизме", — сказал Сикорский.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Заместитель Сикорского Теофил Бартошевский был еще радикальнее. "Я не очень понимаю, почему венгры хотят оставаться в организациях, которые им так не нравятся и где к ним якобы плохо относятся… Если ты не хочешь быть членом какого-то клуба, всегда можешь выйти. У них, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика в настоящее время", — цитирует его интернет-портал Onet.pl. В качестве альтернативы ЕС и НАТО он предложил Будапешту альянс с Москвой.
Между тем Польша сама продолжает закупать российскую нефть — только не по южному ответвлению "Дружбы", а по северному, который проходит через Белоруссию. Неудивительно, что Сийярто обвинил Варшаву в лицемерии. "С намерением сохранить польско-венгерское братство мы долго терпели провокации нынешнего польского правительства, но теперь стакан полон", — отметил он.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Закон и порядок

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что в итоге словаки и венгры отстоят свои права и Украине придется снять запрет на транзит.
"Для этого есть железные основания: не имея выхода к морю, они пользуются привилегированным положением при закупке энергоресурсов из России. В Еврокомиссии об этом знают, но сознательно медлят с решением. Противники Фицо и Орбана пытаются использовать паузу для того, чтобы оказать на них политическое давление. Но вряд ли у евроатлантистов что-то получится", — говорит он.
© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод в Венгрии
Нефтепровод в Венгрии - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод в Венгрии
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что победа Будапешта и Братиславы над Киевом будет частичной.
"Еврокомиссия проводит как минимум странную политику, уделяя больше внимания Украине, а не членам Евросоюза Словакии и Венгрии, у которых есть собственные национальные интересы. Такой подход евробюрократов многим в ЕС не нравится. В том числе мы видим это по результатам многочисленных социологических исследований", — указывает он.
Опрошенные РИА Новости специалисты сходятся в том, что в ЕС давно нет никакой солидарности. В Брюсселе пытались сплотить союзников на антироссийской основе, но это так и не удалось.
 
Цены на нефтьУкраинаВенгрияСловакияРадослав СикорскийРоберт ФицоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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