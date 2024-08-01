Такого никто не ждал. Украина начала разваливать Евросоюз
Эксперт: Евросоюз заставит Украину снять санкции с российской нефти
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Решение Киева остановить транзит нефти "Лукойла" по трубопроводу "Дружба" привело к дипломатическому скандалу. Словакия и Венгрия пригрозили Украине санкциями, на Будапешт и Братиславу посыпались упреки от союзников. Даже предложили покинуть ЕС. Что происходит в Европе — в материале РИА Новости.
Санкционные угрозы
О возможности санкций говорил президент Словакии Петер Пеллегрини — каких именно, не уточнил. Глава МИД Венгрии Петр Сийярто пообещал и впредь блокировать 6,5 миллиарда евро, выделенных Европейским фондом мира для компенсации странам ЕС за поставки оружия киевскому режиму.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и "явно нарушает" соглашение об ассоциации ЕС, подчеркнул он.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Денисом Шмыгалем указал, что Братислава не намерена быть заложником российско-украинских отношений. А созданный Киевом дефицит нефти скажется в том числе и на Украине, предупредил он.
Болгария, покупающая нефть у Казахстана, Ирака и Туниса, предложила Венгрии помощь. Сийярто назвал это проявлением настоящей дружбы. Братислава пока отказывается от рассмотрения альтернатив, подчеркивая, что все они менее выгодные, чем поставки "Лукойла".
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Замминистра энергетики Украины Роман Андарак считает реакцию венгерских и словацких властей "манипулированием рынком".
"Мы обеспечиваем транзит любой компании, которая не находится под санкциями. А "Лукойл" в санкционном списке уже несколько лет", — сказал он. На самом деле для трубопровода "Дружба" в ЕС сделали исключение — учли сильную зависимость Восточной Европы от российского топлива.
Чаша терпения
Словакия и Венгрия 22 июля подали жалобу в Еврокомиссию. В Брюсселе взяли паузу для сбора дополнительной информации. Через неделю Сийярто сообщил, что побеседовал по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Венгрия постоянно анализирует возможные правовые и технические решения, которые позволят получать нефть независимо от Украины, добавил он.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече в рамках заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече в рамках заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
В ЕС очень недовольны Братиславой и Будапештом. Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Visegrad Insight заявил, что из-за Фицо и Орбана Вышеградская группа не может прийти к согласию по вопросу безопасности в Восточной Европе. "Польша и Чехия намерены помогать Украине. Словакия включила нейтральную передачу, а Венгрия мешает", — объяснил он.
По его мнению, Будапешт идет к изоляции в Евросоюзе, стремление Орбана примирить Москву и Киев всех раздражает. "Поэтому и с нефтью им не сочувствуют. Трудно рассчитывать на солидарность при таком эгоизме", — сказал Сикорский.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Заместитель Сикорского Теофил Бартошевский был еще радикальнее. "Я не очень понимаю, почему венгры хотят оставаться в организациях, которые им так не нравятся и где к ним якобы плохо относятся… Если ты не хочешь быть членом какого-то клуба, всегда можешь выйти. У них, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика в настоящее время", — цитирует его интернет-портал Onet.pl. В качестве альтернативы ЕС и НАТО он предложил Будапешту альянс с Москвой.
Между тем Польша сама продолжает закупать российскую нефть — только не по южному ответвлению "Дружбы", а по северному, который проходит через Белоруссию. Неудивительно, что Сийярто обвинил Варшаву в лицемерии. "С намерением сохранить польско-венгерское братство мы долго терпели провокации нынешнего польского правительства, но теперь стакан полон", — отметил он.
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Закон и порядок
Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что в итоге словаки и венгры отстоят свои права и Украине придется снять запрет на транзит.
"Для этого есть железные основания: не имея выхода к морю, они пользуются привилегированным положением при закупке энергоресурсов из России. В Еврокомиссии об этом знают, но сознательно медлят с решением. Противники Фицо и Орбана пытаются использовать паузу для того, чтобы оказать на них политическое давление. Но вряд ли у евроатлантистов что-то получится", — говорит он.
© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод в Венгрии
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что победа Будапешта и Братиславы над Киевом будет частичной.
"Еврокомиссия проводит как минимум странную политику, уделяя больше внимания Украине, а не членам Евросоюза Словакии и Венгрии, у которых есть собственные национальные интересы. Такой подход евробюрократов многим в ЕС не нравится. В том числе мы видим это по результатам многочисленных социологических исследований", — указывает он.
Опрошенные РИА Новости специалисты сходятся в том, что в ЕС давно нет никакой солидарности. В Брюсселе пытались сплотить союзников на антироссийской основе, но это так и не удалось.