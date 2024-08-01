https://ria.ru/20240801/udar-1963519046.html

Израиль объяснил удар по школе в Газе

Израиль объяснил удар по школе в Газе - РИА Новости, 01.08.2024

Израиль объяснил удар по школе в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила вооруженные представители палестинского движения ХАМАС на территории школы в городе Газа и нанесла по ним авиаудары с... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:52

2024-08-01T18:52

2024-08-01T18:52

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила вооруженные представители палестинского движения ХАМАС на территории школы в городе Газа и нанесла по ним авиаудары с целью ликвидации, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Основываясь на данных разведки, ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим на территории школы "Далаль" в районе Шуджийя в городе Газа. Этот комплекс использовался ХАМАС в качестве укрытия для командиров и оперативников, а также для планирования террористических атак против Государства Израиль", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Отмечается, что перед нанесением авиаудара были предприняты многочисленные меры для снижения риска вреда гражданскому населению. В свою очередь, по данным палестинской гражданской обороны в Газе, в результате удара погибли 10 детей. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 90 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

https://ria.ru/20240801/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году