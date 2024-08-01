https://ria.ru/20240801/udar-1963492577.html

ВКС России нанесли ракетный удар по позициям украинской роты ПВО

ВКС России нанесли ракетный удар по позициям украинской роты ПВО - РИА Новости, 01.08.2024

ВКС России нанесли ракетный удар по позициям украинской роты ПВО

Российские войска нанесли удар ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты украинской ПВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:18

2024-08-01T17:18

2024-08-01T18:23

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты украинской ПВО, сообщило Минобороны."ВКС России по разведанным позициям ПВО был нанесен удар ракетой Х-35. В результате точного ракетного удара уничтожены радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция и до 25 боевиков ВСУ", — уточнили в ведомстве.Кроме того, министерство опубликовало видеоролик с нанесением удара.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240801/ssha-1963306828.html

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Удар ракетой Х-35 российских ВКС по позициям радиотехнической роты ВСУ Российские ВКС ударили ракетой Х-35 по позициям радиотехнической роты ПВО ВСУ, уничтожены до 25 украинских военных, сообщило Минобороны 2024-08-01T17:18 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность