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ВКС России нанесли ракетный удар по позициям украинской роты ПВО - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:18 01.08.2024 (обновлено: 18:23 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/udar-1963492577.html
ВКС России нанесли ракетный удар по позициям украинской роты ПВО
ВКС России нанесли ракетный удар по позициям украинской роты ПВО - РИА Новости, 01.08.2024
ВКС России нанесли ракетный удар по позициям украинской роты ПВО
Российские войска нанесли удар ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты украинской ПВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:18
2024-08-01T18:23
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты украинской ПВО, сообщило Минобороны.&quot;ВКС России по разведанным позициям ПВО был нанесен удар ракетой Х-35. В результате точного ракетного удара уничтожены радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция и до 25 боевиков ВСУ&quot;, — уточнили в ведомстве.Кроме того, министерство опубликовало видеоролик с нанесением удара.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240801/ssha-1963306828.html
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Удар ракетой Х-35 российских ВКС по позициям радиотехнической роты ВСУ
Российские ВКС ударили ракетой Х-35 по позициям радиотехнической роты ПВО ВСУ, уничтожены до 25 украинских военных, сообщило Минобороны
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВКС России нанесли ракетный удар по позициям украинской роты ПВО

ВКС России нанесли удар ракетой X-35 по позициям украинской роты ПВО

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты украинской ПВО, сообщило Минобороны.
«

"ВКС России по разведанным позициям ПВО был нанесен удар ракетой Х-35. В результате точного ракетного удара уничтожены радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция и до 25 боевиков ВСУ", — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, министерство опубликовало видеоролик с нанесением удара.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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