https://ria.ru/20240801/uchenye-1963396982.html

Ученые зафиксировали бурное цветение водорослей на ледниках в Горном Алтае

Ученые зафиксировали бурное цветение водорослей на ледниках в Горном Алтае - РИА Новости, 01.08.2024

Ученые зафиксировали бурное цветение водорослей на ледниках в Горном Алтае

Бурное цветение кроваво-красным цветом водорослей Chlamydomonas nivalis на ледниках в Горном Алтае зафиксировали ученые в этом году, это приводит к их более... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:14

2024-08-01T12:14

2024-08-01T12:14

космос - риа наука

горный алтай

мгу имени м. в. ломоносова

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НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Бурное цветение кроваво-красным цветом водорослей Chlamydomonas nivalis на ледниках в Горном Алтае зафиксировали ученые в этом году, это приводит к их более активному таянию и может являться показателем изменения климата, сообщили РИА Новости в Томском госуниверситете (ТГУ). "Учёные и студенты Томского государственного и Московского государственного университетов во время исследования ледников Горного Алтая отметили феномен – бурное цветение водорослей Chlamydomonas nivalis (хламидомонада снежная). Эти одноклеточные растения способны существовать при низких температурах. В последнее время их цветение становится всё более активным, что приводит к окрашиванию ледника в кроваво-красный цвет", - говорится в сообщении вуза. В ходе экспедиции ученые провели замеры показателя отражающей способности ледника (альбедо - отношение количества радиации, отраженной от поверхности, к количеству радиации, падающей на эту поверхность) и выяснили, что цветение водорослей его снижает, а значит, приводит к более активному таянию льда и снега. "Целью экспедиции являлся мониторинг баланса массы ледников Актру, который проводится в рамках изучения их реакции на изменение климата. В частности, проводилось исследование режима солнечной радиации в высокогорье Алтая. Для этого был использован прибор МГУ – походный альбедометр Kipp&Zonen", - рассказал руководитель экспедиции, завлабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александр Ерофеев. Исследования проводились на ледниках Левый Актру и Водопадный, расположенных на высотах от 2600 до 3556 метров над уровнем моря. Ученые отметили, что в этом году водоросли цветут более активно, чем в прошлом "При отсутствии облачности "алые поля" на Водопадном были видны еще с ледника Большой Левый Актру, расположенном в 5 километрах от него. При измерении оказалось, что значение отражательной способности на участках, покрытых водорослями, заметно ниже, чем на участках без них… "Потемнение" поверхности ледника приводит к активизации таяния льда и снега на таких участках. Это явление, безусловно, должно исследоваться учеными", - отметила занимавшаяся проведением съемки магистрантка кафедры гляциологии и криолитологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Евгения Шкуринова. Она пояснила, что увеличение активности водорослей на леднике может свидетельствовать об изменении условий существования не только живых организмов на леднике, но и их влиянии на существование самих ледников, являющихся одним из самых чувствительных индикаторов изменения климата.

https://ria.ru/20240403/sekunda-1937470435.html

https://ria.ru/20231205/klimat-1913795666.html

горный алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, горный алтай, мгу имени м. в. ломоносова