Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о ходе учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 01.08.2024 (обновлено: 12:59 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/uchenie-1963351733.html
Минобороны рассказало о ходе учений нестратегических ядерных сил
Минобороны рассказало о ходе учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 01.08.2024
Минобороны рассказало о ходе учений нестратегических ядерных сил
На третьем этапе учениях нестратегических ядерных сил военные приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:59
2024-08-01T12:59
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963353701_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a83624b67ce74ab1878444fd8095218f.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На третьем этапе учениях нестратегических ядерных сил военные приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны.&quot;В рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и задействованных подразделений авиации Воздушно-космических сил отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения&quot;, — отметили в ведомстве.О начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил министерство объявило накануне. Во время маневров отработают вопросы подготовки частей ВС к боевому применению нестратегического ядерного оружия.Первый этап учений нестратегических ядерных сил прошел в мае, второй — в июне. Во время маневров отработали подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия в частях Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ.Учений проходит по указанию президента Владимира Путина.Как подчеркивали в МИД России, маневры нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20240731/ssha-1963079707.html
https://ria.ru/20240731/ucheniya-1963084327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры третьего этапа учений нестратегических ядерных сил РФ
Личный состав в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны РФ. В среду министерство объявило о начале третьего этапа учений, в ходе которых будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
2024-08-01T08:59
true
PT1M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963353701_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_834675ffadf4bc214acd369967582f6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Безопасность, Россия
Минобороны рассказало о ходе учений нестратегических ядерных сил

Военные на учениях нестратегических ядерных сил начали снаряжать ракеты-носители

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На третьем этапе учениях нестратегических ядерных сил военные приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны.
«

"В рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и задействованных подразделений авиации Воздушно-космических сил отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения", — отметили в ведомстве.

Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В СМИ назвали идею возобновления ядерных испытаний США наивной
Вчера, 08:50
О начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил министерство объявило накануне. Во время маневров отработают вопросы подготовки частей ВС к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
Первый этап учений нестратегических ядерных сил прошел в мае, второй — в июне. Во время маневров отработали подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия в частях Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ.
Учений проходит по указанию президента Владимира Путина.
Как подчеркивали в МИД России, маневры нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий Североатлантического альянса.
Начало третьего этапа учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Минобороны показало кадры учения нестратегических ядерных сил
Вчера, 09:17
 
БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала