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Минобороны рассказало о ходе учений нестратегических ядерных сил
Минобороны рассказало о ходе учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 01.08.2024
Минобороны рассказало о ходе учений нестратегических ядерных сил
На третьем этапе учениях нестратегических ядерных сил военные приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:59
2024-08-01T08:59
2024-08-01T12:59
безопасность
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На третьем этапе учениях нестратегических ядерных сил военные приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны."В рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и задействованных подразделений авиации Воздушно-космических сил отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения", — отметили в ведомстве.О начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил министерство объявило накануне. Во время маневров отработают вопросы подготовки частей ВС к боевому применению нестратегического ядерного оружия.Первый этап учений нестратегических ядерных сил прошел в мае, второй — в июне. Во время маневров отработали подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия в частях Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ.Учений проходит по указанию президента Владимира Путина.Как подчеркивали в МИД России, маневры нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20240731/ssha-1963079707.html
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Кадры третьего этапа учений нестратегических ядерных сил РФ
Личный состав в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны РФ. В среду министерство объявило о начале третьего этапа учений, в ходе которых будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
2024-08-01T08:59
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РИА Новости
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безопасность, россия
Минобороны рассказало о ходе учений нестратегических ядерных сил
Военные на учениях нестратегических ядерных сил начали снаряжать ракеты-носители