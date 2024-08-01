https://ria.ru/20240801/uchenie-1963351733.html

Минобороны рассказало о ходе учений нестратегических ядерных сил

Минобороны рассказало о ходе учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 01.08.2024

Минобороны рассказало о ходе учений нестратегических ядерных сил

На третьем этапе учениях нестратегических ядерных сил военные приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:59

2024-08-01T08:59

2024-08-01T12:59

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963353701_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a83624b67ce74ab1878444fd8095218f.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На третьем этапе учениях нестратегических ядерных сил военные приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны."В рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и задействованных подразделений авиации Воздушно-космических сил отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения", — отметили в ведомстве.О начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил министерство объявило накануне. Во время маневров отработают вопросы подготовки частей ВС к боевому применению нестратегического ядерного оружия.Первый этап учений нестратегических ядерных сил прошел в мае, второй — в июне. Во время маневров отработали подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия в частях Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ.Учений проходит по указанию президента Владимира Путина.Как подчеркивали в МИД России, маневры нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20240731/ssha-1963079707.html

https://ria.ru/20240731/ucheniya-1963084327.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры третьего этапа учений нестратегических ядерных сил РФ Личный состав в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщило Минобороны РФ. В среду министерство объявило о начале третьего этапа учений, в ходе которых будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия. 2024-08-01T08:59 true PT1M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия