Убийство Хании не произошло бы без поддержки США, заявил постпред Ирана
Постпред Ирана при ООН: убийство Хании не произошло бы без поддержки США
© AP Photo / Mohammed ZaatariПортрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 авг – РИА Новости. Убийство в иранской столице главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США, заявил постпред Ирана при Организации объединенных наций Амир Саид Ирвани.
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"Ответственность Соединенных Штатов, которые являются стратегическим союзником (Израиля - ред.), тем, кто поддерживает израильский режим в регионе больше всего, игнорировать не стоит и нельзя в рамках этого чудовищного преступления. Данное деяние не было бы совершено без разрешения, без разведподдержки США", - сказал Ирвани.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.