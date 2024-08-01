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Полянский: убийство Хании – удар по переговорам между ХАМАС и Израилем

Полянский: убийство Хании – удар по переговорам между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 01.08.2024

Полянский: убийство Хании – удар по переговорам между ХАМАС и Израилем

Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании - это удар по переговорам между движением и Израилем о заложниках, удерживаемых в Газе, заявил первый зампостпреда... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:31

2024-08-01T00:31

2024-08-01T00:31

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ООН, 1 авг – РИА Новости. Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании - это удар по переговорам между движением и Израилем о заложниках, удерживаемых в Газе, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Эта провокационная атака была совершена в тот момент, когда лидер ХАМАС находился в Иране по официальным приглашениям в участии в церемонии инаугурации избранного президента Исламской республики Ирана", – сказал Полянский на заседании СБ ООН. "Те, кто стоят за этим политическим убийством, должны были осознавать, насколько опасными могут быть последствия для всего региона. Серьезный удар наносится в первую очередь по направленным на прекращение огня в секторе Газа опосредованным переговорам между ХАМАС и Израилем, непосредственным участником которых был Исмаил Хания", – добавил он. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963294920.html

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