https://ria.ru/20240801/turtsija-1963368131.html

В Турции рассказали, когда откроют границу с Арменией

В Турции рассказали, когда откроют границу с Арменией - РИА Новости, 01.08.2024

В Турции рассказали, когда откроют границу с Арменией

Турция откроет границу с Арменией в случае успешной нормализации отношений Еревана с Баку, сообщил в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:29

2024-08-01T10:29

2024-08-01T10:40

в мире

турция

армения

анкара (провинция)

хакан фидан

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СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Турция откроет границу с Арменией в случае успешной нормализации отношений Еревана с Баку, сообщил в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете Sabah. Специальные представители Турции и Армении в ходе встречи во вторник договорились продолжать процесс нормализации отношений между странами без предварительных условий и приступить к оценке возобновления работы железнодорожного КПП. "Азербайджан и Армения сейчас продолжают переговоры (по нормализации отношений - ред.), нам нужно подготовить сценарий действий на случай, если они завершатся позитивно. Сейчас всё к этому движется. При завершении переговоров мы задействуем позитивный сценарий и сможем открыть КПП", - заявил Фидан в интервью газете Sabah. В середине января Карен Тамазян, замглавы комитета по госдоходам, объединяющего таможенную и налоговую службы Армении, сообщил журналистам, что пункт пропуска "Маргара" на границе с Турцией полностью отремонтирован и готов к эксплуатации. По его словам, вся инфраструктура, связанная с таможенным и паспортным контролем, а также работы пограничников готова к обслуживанию пассажиров. В ноябре 2023 года глава комитета по госдоходам Рустам Бадасян заявил, что КПП "Маргара" построен практически с нуля. По его словам, пункт пропуска сможет заработать после реализации договоренности между двумя странами об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошли в Вене.

https://ria.ru/20230928/armeniya-1899086425.html

https://ria.ru/20240302/granitsa-1930687073.html

турция

армения

анкара (провинция)

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в мире, турция, армения, анкара (провинция), хакан фидан