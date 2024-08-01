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В США заявили, что у Вашингтона есть стратегическая цель по России - РИА Новости, 01.08.2024
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23:00 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/tsel-1963561808.html
В США заявили, что у Вашингтона есть стратегическая цель по России
В США заявили, что у Вашингтона есть стратегическая цель по России - РИА Новости, 01.08.2024
В США заявили, что у Вашингтона есть стратегическая цель по России
Стратегическая цель США заключается в ослаблении России и Евросоюза через украинский конфликт и санкции в отношении Москвы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T23:00
2024-08-01T23:00
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скотт риттер
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Стратегическая цель США заключается в ослаблении России и Евросоюза через украинский конфликт и санкции в отношении Москвы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Sputnik."Америка применяет санкции для достижения более широкой стратегической цели, не только ослабляя Россию, но и ослабляя Европу, чтобы Соединенные Штаты вышли из этого (украинского. — Прим. ред.) конфликта более сильными", — сказал эксперт.Как отметил Риттер, ограничительные меры не возымели должного эффекта на российскую экономику. Напротив, Москва существенно окрепла, при этом на европейские страны санкции оказали негативное влияние, резюмировал он.Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такая большая страна с достаточно большим населением им была не нужна. Глава государства подчеркнул, что "у них этого никогда не получится сделать".
https://ria.ru/20240801/rossiya-1963547875.html
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в мире, россия, сша, москва, скотт риттер, владимир путин
В мире, Россия, США, Москва, Скотт Риттер, Владимир Путин
В США заявили, что у Вашингтона есть стратегическая цель по России

Риттер: цель США состоит в ослаблении РФ и ЕС через конфликт на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Стратегическая цель США заключается в ослаблении России и Евросоюза через украинский конфликт и санкции в отношении Москвы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Sputnik.
"Америка применяет санкции для достижения более широкой стратегической цели, не только ослабляя Россию, но и ослабляя Европу, чтобы Соединенные Штаты вышли из этого (украинского. — Прим. ред.) конфликта более сильными", — сказал эксперт.
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Как отметил Риттер, ограничительные меры не возымели должного эффекта на российскую экономику. Напротив, Москва существенно окрепла, при этом на европейские страны санкции оказали негативное влияние, резюмировал он.
Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такая большая страна с достаточно большим населением им была не нужна. Глава государства подчеркнул, что "у них этого никогда не получится сделать".
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