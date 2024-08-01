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Израиль заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС - РИА Новости, 01.08.2024
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11:44 01.08.2024 (обновлено: 13:08 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/tsahal-1963388105.html
Израиль заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС
Израиль заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС - РИА Новости, 01.08.2024
Израиль заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о ликвидации в середине июля лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:44
2024-08-01T13:08
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о ликвидации в середине июля лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа. &quot;Армия обороны Израиля сообщает, что 13 июля 2024 года истребители ЦАХАЛ нанесли удары в районе Хан-Юниса и после разведывательной оценки обстановки подтверждается, что Мухаммед Дейф был ликвидирован при ударе&quot;, — говорится в публикации.ВВС Израиля нанесли удар по зданию, где, согласно разведданным, находился Дейф и командир батальона ХАМАС в Хан-Юнисе Рафаа Саламеха. Информацию о ликвидации последнего подтвердили несколько недель назад.Дейф был вторым лицом в руководстве палестинского движения в секторе Газа. Израиль возложил на него ответственность за нападение 7 октября, когда от действий бойцов ХАМАС погибли 1200 человек, еще 251 взяли в заложники.В июле ЦАХАЛ заявил, что ВВС нанесли удар по югу сектора Газа, чтобы ликвидировать лидеров ХАМАС, которые скрывались среди мирного населения. По сведениям военных, авиаудар нанесли по открытой местности, окруженной деревьями и несколькими строениями.Министерство здравоохранения Газы сообщало, что при израильской атаке в районе Аль-Маваси погибли 90 человек, пострадали — 300.Накануне стало известно о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Лидер палестинского движения скончался при ударе по резиденции в Тегеране, куда он приехал для участия в инаугурации нового президента Ирана.В ХАМАС возложили ответственность за смерть главы политбюро на Израиль и США. В ЦАХАЛ заявили, что не комментируют сообщения о ликвидации Хании.Кремль решительно осудил атаку, которая привела к гибели главы политбюро ХАМАС. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.Кроме того, в минувший вторник при ударе израильской авиации по южному пригороду Бейрута погиб высокопоставленный командир ливанского движения "Хезболла" Фуад Шукр. По заявлению ЦАХАЛ, он несет ответственность за обстрел, при котором погибли 12 детей.МИД России назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
https://ria.ru/20240731/iran-1963312176.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС Дейфа утром 13 июля

© Israel Defense ForcesКадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Israel Defense Forces
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о ликвидации в середине июля лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа.
«

"Армия обороны Израиля сообщает, что 13 июля 2024 года истребители ЦАХАЛ нанесли удары в районе Хан-Юниса и после разведывательной оценки обстановки подтверждается, что Мухаммед Дейф был ликвидирован при ударе", — говорится в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
08:00
ВВС Израиля нанесли удар по зданию, где, согласно разведданным, находился Дейф и командир батальона ХАМАС в Хан-Юнисе Рафаа Саламеха. Информацию о ликвидации последнего подтвердили несколько недель назад.
Дейф был вторым лицом в руководстве палестинского движения в секторе Газа. Израиль возложил на него ответственность за нападение 7 октября, когда от действий бойцов ХАМАС погибли 1200 человек, еще 251 взяли в заложники.
В июле ЦАХАЛ заявил, что ВВС нанесли удар по югу сектора Газа, чтобы ликвидировать лидеров ХАМАС, которые скрывались среди мирного населения. По сведениям военных, авиаудар нанесли по открытой местности, окруженной деревьями и несколькими строениями.
Министерство здравоохранения Газы сообщало, что при израильской атаке в районе Аль-Маваси погибли 90 человек, пострадали — 300.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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Накануне стало известно о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Лидер палестинского движения скончался при ударе по резиденции в Тегеране, куда он приехал для участия в инаугурации нового президента Ирана.
В ХАМАС возложили ответственность за смерть главы политбюро на Израиль и США. В ЦАХАЛ заявили, что не комментируют сообщения о ликвидации Хании.
Кремль решительно осудил атаку, которая привела к гибели главы политбюро ХАМАС. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Кроме того, в минувший вторник при ударе израильской авиации по южному пригороду Бейрута погиб высокопоставленный командир ливанского движения "Хезболла" Фуад Шукр. По заявлению ЦАХАЛ, он несет ответственность за обстрел, при котором погибли 12 детей.
МИД России назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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