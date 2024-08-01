https://ria.ru/20240801/tramp-1963565540.html

Трамп раскритиковал власти США по итогам обмена заключенными с Россией

Трамп раскритиковал власти США по итогам обмена заключенными с Россией - РИА Новости, 01.08.2024

Трамп раскритиковал власти США по итогам обмена заключенными с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал американские власти по итогам произошедшего в четверг масштабного обмена... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T23:36

2024-08-01T23:36

2024-08-01T23:36

в мире

сша

россия

германия

дональд трамп

джо байден

эван гершкович

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал американские власти по итогам произошедшего в четверг масштабного обмена заключенными между Соединенными Штатами и Россией, задался вопросами о его содержании и вероятности "выплаты наличными". "И когда мы узнаем подробности этого обмена заключенными с Россией? Как много людей мы отдаем им и наоборот? А наличными мы платим? А они нам (снимаю этот вопрос, потому что однозначный ответ "нет")? А мы отпускаем убийц и бандитов? Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем хороших сделок по какому бы то ни было делу, особенно в обмене", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что переговорщики США, по его мнению, всегда являются позором. "Я вернул много заложников и никогда не давал противоположной стороне ничего, никогда денег (не давал - ред.), делать такое - это создавать прецедент на будущее", - заявил Трамп. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что в рамках обмена в США вернутся трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уиллан и Алсу Курмашевы, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Всего, по словам американского президента, из российских тюрем были отпущены 16 человек, в том числе семь граждан России и пятеро граждан Германии. В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html

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в мире, сша, россия, германия, дональд трамп, джо байден, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато