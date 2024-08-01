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Трамп заявил, что Харрис "отправляли" предотвратить конфликт на Украине

Трамп заявил, что Харрис "отправляли" предотвратить конфликт на Украине - РИА Новости, 01.08.2024

Трамп заявил, что Харрис "отправляли" предотвратить конфликт на Украине

Вице-президента США Камалу Харрис "отправляли" предотвратить украинский конфликт, заявил ее оппонент, бывший американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T03:20

2024-08-01T03:20

2024-08-01T06:00

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Вице-президента США Камалу Харрис "отправляли" предотвратить украинский конфликт, заявил ее оппонент, бывший американский лидер Дональд Трамп."Кто-нибудь может представить себе, как она ведет дела с лидером Китая Си Цзиньпином? Он яростный человек. Знаете, ее отправляли иметь дело с (президентом России Владимиром) Путиным, чтобы удержать его от вторжения на Украину. Между прочим, он бы этого не сделал, если бы я был президентом. Израиль бы не подвергся атаке", — сказал Трамп на митинге в Пенсильвании, его выступление транслировали американские телеканалы.Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, по данным прессы, она набирает нужное число голосов.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, выборы президента сша — 2024