https://ria.ru/20240801/tramp-1963324365.html

Трамп заявил, что Харрис только недавно объявила себя чернокожей

Трамп заявил, что Харрис только недавно объявила себя чернокожей - РИА Новости, 01.08.2024

Трамп заявил, что Харрис только недавно объявила себя чернокожей

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий вице-президент страны Камала Харрис только недавно объявила себя чернокожей, а до этого гордилась... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:53

2024-08-01T00:53

2024-08-01T00:53

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий вице-президент страны Камала Харрис только недавно объявила себя чернокожей, а до этого гордилась индийским происхождением. "Я знаю ее давно, не напрямую. Она всегда была индийского происхождения, она продвигала только индийское происхождение. Я не знал, что она - черная. Пока несколько лет назад она внезапно не стала черной, теперь она хочет быть черной. Я не знаю, она индийского происхождения или черная. Но я уважаю обе эти группы. А она, видимо, не уважает", - сказал Трамп на съезде темнокожих журналистов. Трамп заявил, что Харрис стала чернокожей "внезапно". "Мне кажется, надо в этом разобраться", - сказал Трамп. Трамп допустил, что и должности Харрис занимала только по квоте "расового разнообразия". Харрис происходит из семьи ученых: ее отец - профессор-экономист из Ямайки, мать - биолог из Индии. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп.

https://ria.ru/20240731/harris-1963288677.html

https://ria.ru/20240730/kharris-1963038607.html

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в мире, сша, ямайка, индия, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024