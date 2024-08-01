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ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка, заявили в Раде - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:49 01.08.2024 (обновлено: 09:03 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/toretsk-1963351100.html
ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка, заявили в Раде
ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка, заявили в Раде - РИА Новости, 01.08.2024
ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка, заявили в Раде
Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила об отсутствии фортификационных сооружений в городе Торецке на подконтрольной... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:49
2024-08-01T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
торецк
украина
киев
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила об отсутствии фортификационных сооружений в городе Торецке на подконтрольной Киеву территории ДНР, по ее мнению, ВСУ не готовы к обороне в этом районе. "На днях побывала непосредственно в Торецке. Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации", - написала Безуглая. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на оборонные расходы, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. В июле по ее словам, в резервном фонде бюджета Украины, деньги которого идут в том числе на строительство фортификаций и срочное восстановление, осталось менее 600 миллионов гривен (14,4 миллиона долларов).
https://ria.ru/20240622/toretsk-1954648479.html
торецк
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в мире, торецк, украина, киев, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Торецк, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка, заявили в Раде

Депутат Рады Безуглая: ВСУ не готовы к обороне в Торецке, фортификаций там нет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина смотрит на улицу из своего дома во время эвакуации в городе Дзержинск (Торецк)
Женщина смотрит на улицу из своего дома во время эвакуации в городе Дзержинск (Торецк) - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина смотрит на улицу из своего дома во время эвакуации в городе Дзержинск (Торецк). Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила об отсутствии фортификационных сооружений в городе Торецке на подконтрольной Киеву территории ДНР, по ее мнению, ВСУ не готовы к обороне в этом районе.
"На днях побывала непосредственно в Торецке. Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации", - написала Безуглая.
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на оборонные расходы, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. В июле по ее словам, в резервном фонде бюджета Украины, деньги которого идут в том числе на строительство фортификаций и срочное восстановление, осталось менее 600 миллионов гривен (14,4 миллиона долларов).
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТорецкУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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