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ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка, заявили в Раде

ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка, заявили в Раде - РИА Новости, 01.08.2024

ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка, заявили в Раде

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила об отсутствии фортификационных сооружений в городе Торецке на подконтрольной... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:49

2024-08-01T08:49

2024-08-01T09:03

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила об отсутствии фортификационных сооружений в городе Торецке на подконтрольной Киеву территории ДНР, по ее мнению, ВСУ не готовы к обороне в этом районе. "На днях побывала непосредственно в Торецке. Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации", - написала Безуглая. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на оборонные расходы, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. В июле по ее словам, в резервном фонде бюджета Украины, деньги которого идут в том числе на строительство фортификаций и срочное восстановление, осталось менее 600 миллионов гривен (14,4 миллиона долларов).

https://ria.ru/20240622/toretsk-1954648479.html

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Варвара Скокшина

в мире, торецк, украина, киев, вооруженные силы украины, верховная рада украины