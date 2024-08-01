Рейтинг@Mail.ru
Под Новосибирском ввели в строй вторую очередь ТЛЦ "Сибирский" - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/tlts-1963345122.html
Под Новосибирском ввели в строй вторую очередь ТЛЦ "Сибирский"
Под Новосибирском ввели в строй вторую очередь ТЛЦ "Сибирский" - РИА Новости, 01.08.2024
Под Новосибирском ввели в строй вторую очередь ТЛЦ "Сибирский"
Вторая очередь крупнейшего за Уралом транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Сибирский" для обработки контейнерных поездов введена в строй в четверг под... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:18
2024-08-01T07:18
экономика
технологии
россия
дальний восток
новосибирская область
андрей белоусов
анатолий серышев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900948890_0:169:3342:2048_1920x0_80_0_0_67fc47aae81ae25a5908cde3a26d25f0.jpg
НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Вторая очередь крупнейшего за Уралом транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Сибирский" для обработки контейнерных поездов введена в строй в четверг под Новосибирском, передает корреспондент РИА Новости. Первую очередь ТЛЦ "Сибирский" в октябре прошлого года открыл по видеосвязи вице-премьер РФ (в настоящее время министр обороны РФ – ред.) Андрей Белоусов, который отметил, что развертывание инфраструктуры международных транспортных коридоров находится в особом фокусе внимания правительства РФ. Терминал стал якорным резидентом создающейся в регионе особой экономической зоны "Новосибирск". "Прошло 10 месяцев (с момента открытия первой очереди - ред.), и мы с опережающими темпами завершили строительство второго этапа ТЛЦ "Сибирский"… Это уникальный проект. Сегодня данный терминал может принимать и перерабатывать свыше 10 контейнерных поездов, следующих с Дальнего Востока с перегрузом в Санкт-Петербургский узел, в ЦФО, ЮФО. Непростая ситуация складывается на Транссибе. Он перегружен. И именно технология использования полувагонов дает возможность нам в короткий промежуток времени вывезти продукцию из дальневосточных портов... В следующем году мы надеемся тоже через год, в августе открыть третью очередь. Он заработает на полную мощность, и сможет выйти на перегруз 15 контейнерных поездов в сутки", - сказал председатель совета директоров компании "Новосибирский транспортный терминал" Александр Кахидзе. Полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев отметил, что этот проект очень важен для страны, он системно решает существующие транспортно-логистические проблемы. "Считаю, что, с учетом опережающего графика решения поставленных задач, это существенно поможет эффективно наращивать объемы торговли сибирских регионов с нашими партнёрами за рубежом", - сказал он. Соглашение о реализации проекта подписано в июне 2019 года на полях ПМЭФ. Планируется реализовать проект на площади 338 гектаров с переработкой 1 миллиона ДФЭ грузов в год. В 2025 году планируется открыть третью очередь ТЛЦ "Сибирский". По данным властей Новосибирской области, ввод ТЛЦ "Сибирский" на станции Чик Западно-Сибирской железной дороги принципиально меняет движение контейнерных грузов с Дальнего Востока в европейскую часть России. Планируется, что в условиях переориентации грузопотоков и инфраструктурных ограничений новый терминал станет ключевым на Транссибе грузовым хабом, на котором будет сконцентрирована обработка контейнерных поездов в полувагонах. Реализация проекта предполагается в формате "грузовой деревни". Инвестиции составят 15 миллиардов рублей. Проектная мощность первого этапа ТЛЦ "Сибирский" - 300 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в год, второго этапа – 600 тысяч, третьего - 1 миллион. Проект реализует компания "Новосибирский транспортный терминал" (НТТ) в составе ведомственного проекта "Формирование сети транспортно-логистических центров" государственной программы "Развитие транспортной системы".
https://ria.ru/20240608/kompleks-1951581363.html
https://ria.ru/20240518/eksport-1946864689.html
https://ria.ru/20240731/sahalin-1963063065.html
россия
дальний восток
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900948890_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_2e9aa9362bf0604dca6c4075cbb10de7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, дальний восток, новосибирская область, андрей белоусов, анатолий серышев
Экономика, Технологии, Россия, Дальний Восток, Новосибирская область, Андрей Белоусов, Анатолий Серышев
Под Новосибирском ввели в строй вторую очередь ТЛЦ "Сибирский"

В Новосибирске открыли вторую очередь ТЛЦ для обработки контейнерных поездов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТранспортно-логистический центр "Сибирский"
Транспортно-логистический центр Сибирский - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Транспортно-логистический центр "Сибирский". Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Вторая очередь крупнейшего за Уралом транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Сибирский" для обработки контейнерных поездов введена в строй в четверг под Новосибирском, передает корреспондент РИА Новости.
Первую очередь ТЛЦ "Сибирский" в октябре прошлого года открыл по видеосвязи вице-премьер РФ (в настоящее время министр обороны РФ – ред.) Андрей Белоусов, который отметил, что развертывание инфраструктуры международных транспортных коридоров находится в особом фокусе внимания правительства РФ. Терминал стал якорным резидентом создающейся в регионе особой экономической зоны "Новосибирск".
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
"РЖД Логистика" планирует создать в Приморье терминальный комплекс
8 июня, 07:25
"Прошло 10 месяцев (с момента открытия первой очереди - ред.), и мы с опережающими темпами завершили строительство второго этапа ТЛЦ "Сибирский"… Это уникальный проект. Сегодня данный терминал может принимать и перерабатывать свыше 10 контейнерных поездов, следующих с Дальнего Востока с перегрузом в Санкт-Петербургский узел, в ЦФО, ЮФО. Непростая ситуация складывается на Транссибе. Он перегружен. И именно технология использования полувагонов дает возможность нам в короткий промежуток времени вывезти продукцию из дальневосточных портов... В следующем году мы надеемся тоже через год, в августе открыть третью очередь. Он заработает на полную мощность, и сможет выйти на перегруз 15 контейнерных поездов в сутки", - сказал председатель совета директоров компании "Новосибирский транспортный терминал" Александр Кахидзе.
Полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев отметил, что этот проект очень важен для страны, он системно решает существующие транспортно-логистические проблемы.
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
РЭЦ: логистические сервисы для экспортеров будут расширять
18 мая, 12:38
"Считаю, что, с учетом опережающего графика решения поставленных задач, это существенно поможет эффективно наращивать объемы торговли сибирских регионов с нашими партнёрами за рубежом", - сказал он.
Соглашение о реализации проекта подписано в июне 2019 года на полях ПМЭФ. Планируется реализовать проект на площади 338 гектаров с переработкой 1 миллиона ДФЭ грузов в год. В 2025 году планируется открыть третью очередь ТЛЦ "Сибирский".
По данным властей Новосибирской области, ввод ТЛЦ "Сибирский" на станции Чик Западно-Сибирской железной дороги принципиально меняет движение контейнерных грузов с Дальнего Востока в европейскую часть России. Планируется, что в условиях переориентации грузопотоков и инфраструктурных ограничений новый терминал станет ключевым на Транссибе грузовым хабом, на котором будет сконцентрирована обработка контейнерных поездов в полувагонах.
Реализация проекта предполагается в формате "грузовой деревни". Инвестиции составят 15 миллиардов рублей. Проектная мощность первого этапа ТЛЦ "Сибирский" - 300 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в год, второго этапа – 600 тысяч, третьего - 1 миллион. Проект реализует компания "Новосибирский транспортный терминал" (НТТ) в составе ведомственного проекта "Формирование сети транспортно-логистических центров" государственной программы "Развитие транспортной системы".
Сахалин - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
На Сахалине начали строить логистический центр
Вчера, 04:28
 
ЭкономикаТехнологииРоссияДальний ВостокНовосибирская областьАндрей БелоусовАнатолий Серышев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала