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Под Новосибирском ввели в строй вторую очередь ТЛЦ "Сибирский"

Под Новосибирском ввели в строй вторую очередь ТЛЦ "Сибирский" - РИА Новости, 01.08.2024

Под Новосибирском ввели в строй вторую очередь ТЛЦ "Сибирский"

Вторая очередь крупнейшего за Уралом транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Сибирский" для обработки контейнерных поездов введена в строй в четверг под... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:18

2024-08-01T07:18

2024-08-01T07:18

экономика

технологии

россия

дальний восток

новосибирская область

андрей белоусов

анатолий серышев

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НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Вторая очередь крупнейшего за Уралом транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Сибирский" для обработки контейнерных поездов введена в строй в четверг под Новосибирском, передает корреспондент РИА Новости. Первую очередь ТЛЦ "Сибирский" в октябре прошлого года открыл по видеосвязи вице-премьер РФ (в настоящее время министр обороны РФ – ред.) Андрей Белоусов, который отметил, что развертывание инфраструктуры международных транспортных коридоров находится в особом фокусе внимания правительства РФ. Терминал стал якорным резидентом создающейся в регионе особой экономической зоны "Новосибирск". "Прошло 10 месяцев (с момента открытия первой очереди - ред.), и мы с опережающими темпами завершили строительство второго этапа ТЛЦ "Сибирский"… Это уникальный проект. Сегодня данный терминал может принимать и перерабатывать свыше 10 контейнерных поездов, следующих с Дальнего Востока с перегрузом в Санкт-Петербургский узел, в ЦФО, ЮФО. Непростая ситуация складывается на Транссибе. Он перегружен. И именно технология использования полувагонов дает возможность нам в короткий промежуток времени вывезти продукцию из дальневосточных портов... В следующем году мы надеемся тоже через год, в августе открыть третью очередь. Он заработает на полную мощность, и сможет выйти на перегруз 15 контейнерных поездов в сутки", - сказал председатель совета директоров компании "Новосибирский транспортный терминал" Александр Кахидзе. Полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев отметил, что этот проект очень важен для страны, он системно решает существующие транспортно-логистические проблемы. "Считаю, что, с учетом опережающего графика решения поставленных задач, это существенно поможет эффективно наращивать объемы торговли сибирских регионов с нашими партнёрами за рубежом", - сказал он. Соглашение о реализации проекта подписано в июне 2019 года на полях ПМЭФ. Планируется реализовать проект на площади 338 гектаров с переработкой 1 миллиона ДФЭ грузов в год. В 2025 году планируется открыть третью очередь ТЛЦ "Сибирский". По данным властей Новосибирской области, ввод ТЛЦ "Сибирский" на станции Чик Западно-Сибирской железной дороги принципиально меняет движение контейнерных грузов с Дальнего Востока в европейскую часть России. Планируется, что в условиях переориентации грузопотоков и инфраструктурных ограничений новый терминал станет ключевым на Транссибе грузовым хабом, на котором будет сконцентрирована обработка контейнерных поездов в полувагонах. Реализация проекта предполагается в формате "грузовой деревни". Инвестиции составят 15 миллиардов рублей. Проектная мощность первого этапа ТЛЦ "Сибирский" - 300 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в год, второго этапа – 600 тысяч, третьего - 1 миллион. Проект реализует компания "Новосибирский транспортный терминал" (НТТ) в составе ведомственного проекта "Формирование сети транспортно-логистических центров" государственной программы "Развитие транспортной системы".

https://ria.ru/20240608/kompleks-1951581363.html

https://ria.ru/20240518/eksport-1946864689.html

https://ria.ru/20240731/sahalin-1963063065.html

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дальний восток

новосибирская область

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экономика, технологии, россия, дальний восток, новосибирская область, андрей белоусов, анатолий серышев