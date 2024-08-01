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В Тегеране началась церемония прощания с главой политбюро ХАМАС - РИА Новости, 01.08.2024
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09:42 01.08.2024 (обновлено: 11:44 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/tegeran-1963358631.html
В Тегеране началась церемония прощания с главой политбюро ХАМАС
В Тегеране началась церемония прощания с главой политбюро ХАМАС - РИА Новости, 01.08.2024
В Тегеране началась церемония прощания с главой политбюро ХАМАС
Церемония прощания с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, погибшим накануне в результате удара по резиденции на севере Тегерана, где... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:42
2024-08-01T11:44
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
исмаил хания
мохаммад-багер галибаф
али хаменеи
хамас
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ТЕГЕРАН, 1 авг – РИА Новости. Церемония прощания с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, погибшим накануне в результате удара по резиденции на севере Тегерана, где он гостил, проходит в четверг в столице Ирана, передает корреспондент РИА Новости. В среду ХАМАС сообщило о Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что это не останется без ответа. На церемонии спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф произнес речь, а верховный лидер страны Али Хаменеи прочитал заупокойную молитву над телом Хании. В ближайшие минуты гроб с погибшим будет пронесен по улицам, чтобы множество людей, пришедших на церемонию, могли попрощаться с одной из ключевых фигур палестинского сопротивления. Присутствующие собрались для участия в траурном шествии, которое проходит от территории Тегеранского университета в сторону площади Азади. Многие из собравшихся держат в руках флаги Ирана, Палестины и ХАМАС, некоторые - флаг Ирака, где также действуют силы сопротивления. Участники также несут с собой портреты Хании и ряда погибших иранских политических и военных лиц, скандируя лозунг "Смерть Израилю!". Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240801/ubijstvo-1963322152.html
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Церемония прощания с Исмаилом Ханией в Тегеране
Церемония прощания с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией началась в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, мохаммад-багер галибаф, али хаменеи, хамас, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, Мохаммад-Багер Галибаф, Али Хаменеи, ХАМАС, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
В Тегеране началась церемония прощания с главой политбюро ХАМАС

Церемония прощания с Исмаилом Ханией проходит в Тегеране

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ТЕГЕРАН, 1 авг – РИА Новости. Церемония прощания с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, погибшим накануне в результате удара по резиденции на севере Тегерана, где он гостил, проходит в четверг в столице Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
В среду ХАМАС сообщило о Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что это не останется без ответа.
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На церемонии спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф произнес речь, а верховный лидер страны Али Хаменеи прочитал заупокойную молитву над телом Хании. В ближайшие минуты гроб с погибшим будет пронесен по улицам, чтобы множество людей, пришедших на церемонию, могли попрощаться с одной из ключевых фигур палестинского сопротивления.
Присутствующие собрались для участия в траурном шествии, которое проходит от территории Тегеранского университета в сторону площади Азади. Многие из собравшихся держат в руках флаги Ирана, Палестины и ХАМАС, некоторые - флаг Ирака, где также действуют силы сопротивления. Участники также несут с собой портреты Хании и ряда погибших иранских политических и военных лиц, скандируя лозунг "Смерть Израилю!".
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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В миреИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияМохаммад-Багер ГалибафАли ХаменеиХАМАСМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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