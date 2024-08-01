https://ria.ru/20240801/tagil-1963489734.html

После ЧП в Нижнем Тагиле госпитализировали семь пострадавших

После ЧП в Нижнем Тагиле госпитализировали семь пострадавших - РИА Новости, 01.08.2024

После ЧП в Нижнем Тагиле госпитализировали семь пострадавших

Семь пострадавших в результате обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализированы, среди них - четверо детей, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:08

2024-08-01T17:08

2024-08-01T17:15

происшествия

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Семь пострадавших в результате обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализированы, среди них - четверо детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадало 12 человек, из них шесть детей."По оперативным данным, госпитализированы семеро пострадавших, среди них четверо детей. Трое пациентов, в том числе один ребенок - в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга.Готовится эвакуация в Екатеринбург еще одного взрослого пациента, добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20240801/dom-1963458481.html

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нижний тагил

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле