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После ЧП в Нижнем Тагиле госпитализировали семь пострадавших
После ЧП в Нижнем Тагиле госпитализировали семь пострадавших - РИА Новости, 01.08.2024
После ЧП в Нижнем Тагиле госпитализировали семь пострадавших
Семь пострадавших в результате обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализированы, среди них - четверо детей, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:08
2024-08-01T17:08
2024-08-01T17:15
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Семь пострадавших в результате обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализированы, среди них - четверо детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадало 12 человек, из них шесть детей."По оперативным данным, госпитализированы семеро пострадавших, среди них четверо детей. Трое пациентов, в том числе один ребенок - в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга.Готовится эвакуация в Екатеринбург еще одного взрослого пациента, добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20240801/dom-1963458481.html
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нижний тагил
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
После ЧП в Нижнем Тагиле госпитализировали семь пострадавших
После обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализировали семь пострадавших