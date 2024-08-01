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После ЧП в Нижнем Тагиле госпитализировали семь пострадавших - РИА Новости, 01.08.2024
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17:08 01.08.2024 (обновлено: 17:15 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/tagil-1963489734.html
После ЧП в Нижнем Тагиле госпитализировали семь пострадавших
После ЧП в Нижнем Тагиле госпитализировали семь пострадавших - РИА Новости, 01.08.2024
После ЧП в Нижнем Тагиле госпитализировали семь пострадавших
Семь пострадавших в результате обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализированы, среди них - четверо детей, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:08
2024-08-01T17:15
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Семь пострадавших в результате обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализированы, среди них - четверо детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадало 12 человек, из них шесть детей."По оперативным данным, госпитализированы семеро пострадавших, среди них четверо детей. Трое пациентов, в том числе один ребенок - в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга.Готовится эвакуация в Екатеринбург еще одного взрослого пациента, добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20240801/dom-1963458481.html
https://ria.ru/20240801/rebenok-1963412965.html
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происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
После ЧП в Нижнем Тагиле госпитализировали семь пострадавших

После обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализировали семь пострадавших

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Семь пострадавших в результате обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализированы, среди них - четверо детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадало 12 человек, из них шесть детей.
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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"По оперативным данным, госпитализированы семеро пострадавших, среди них четверо детей. Трое пациентов, в том числе один ребенок - в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга.
Готовится эвакуация в Екатеринбург еще одного взрослого пациента, добавил Кузнецов.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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ПроисшествияНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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