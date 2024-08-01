https://ria.ru/20240801/tagil-1963441298.html

Опергруппа центрального аппарата МЧС вылетела в Нижний Тагил

Опергруппа центрального аппарата МЧС вылетела в Нижний Тагил - РИА Новости, 01.08.2024

Опергруппа центрального аппарата МЧС вылетела в Нижний Тагил

Ил-76 с оперативной группой центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Ильей Денисовым вылетел в Нижний Тагил, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:42

2024-08-01T14:42

2024-08-01T14:42

происшествия

россия

нижний тагил

дзержинский район

илья денисов

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ил-76 с оперативной группой центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Ильей Денисовым вылетел в Нижний Тагил, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с заместителем министра Ильей Денисовыми. На борту Ил-76 МЧС России аэромобильная группировка отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и кинологические расчеты", - говорится в сообщении. Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания, отмечали в МЧС. По последним данным спасателей, пострадали десять человек, в том числе пять детей. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, для них развернут ПВР в гостинице.

https://ria.ru/20240801/postradavshie-1963386847.html

россия

нижний тагил

дзержинский район

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происшествия, россия, нижний тагил, дзержинский район, илья денисов, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, взрыв газа в доме в нижнем тагиле