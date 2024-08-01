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Опергруппа центрального аппарата МЧС вылетела в Нижний Тагил
Опергруппа центрального аппарата МЧС вылетела в Нижний Тагил - РИА Новости, 01.08.2024
Опергруппа центрального аппарата МЧС вылетела в Нижний Тагил
Ил-76 с оперативной группой центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Ильей Денисовым вылетел в Нижний Тагил, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:42
2024-08-01T14:42
2024-08-01T14:42
происшествия
россия
нижний тагил
дзержинский район
илья денисов
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ил-76 с оперативной группой центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Ильей Денисовым вылетел в Нижний Тагил, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с заместителем министра Ильей Денисовыми. На борту Ил-76 МЧС России аэромобильная группировка отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и кинологические расчеты", - говорится в сообщении. Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания, отмечали в МЧС. По последним данным спасателей, пострадали десять человек, в том числе пять детей. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов, для них развернут ПВР в гостинице.
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происшествия, россия, нижний тагил, дзержинский район, илья денисов, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Россия, Нижний Тагил, Дзержинский район, Илья Денисов, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Ил-76, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Опергруппа центрального аппарата МЧС вылетела в Нижний Тагил
Ил-76 с опергруппой центрального аппарата МЧС вылетел в Нижний Тагил