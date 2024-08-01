https://ria.ru/20240801/tadzhikistan-1963374743.html

Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей

Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей - РИА Новости, 01.08.2024

Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей

Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей, сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:57

2024-08-01T10:57

2024-08-01T10:57

экономика

технологии

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 1 авг – РИА Новости. Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей, сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир. "Таджикистан хочет наладить в ближайшее время собственное производство электромобилей. Идут переговоры с тремя китайскими фирмами о передачи технологии", - сказал Кабир. По его словам, Таджикистан ежегодно тратит на импорт горюче-смазочных материалов более 1,5 миллиарда долларов. "У нас есть водные ресурсы, есть огромный энергетический потенциал, есть свой литий. Поэтому нам надо перейти на электромобили", - сказал Кабир. По его словам, в декабре текущего года должен начать работу горно-обогатительный комбинат на базе месторождения лития в Ишкашимском районе в Горно-Бадахшнаской автономной области.

https://ria.ru/20240202/elektrokary-1924937083.html

таджикистан

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экономика, технологии, таджикистан