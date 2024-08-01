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Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей
Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей - РИА Новости, 01.08.2024
Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей
Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей, сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:57
2024-08-01T10:57
2024-08-01T10:57
экономика
технологии
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 1 авг – РИА Новости. Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей, сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир. "Таджикистан хочет наладить в ближайшее время собственное производство электромобилей. Идут переговоры с тремя китайскими фирмами о передачи технологии", - сказал Кабир. По его словам, Таджикистан ежегодно тратит на импорт горюче-смазочных материалов более 1,5 миллиарда долларов. "У нас есть водные ресурсы, есть огромный энергетический потенциал, есть свой литий. Поэтому нам надо перейти на электромобили", - сказал Кабир. По его словам, в декабре текущего года должен начать работу горно-обогатительный комбинат на базе месторождения лития в Ишкашимском районе в Горно-Бадахшнаской автономной области.
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экономика, технологии, таджикистан
Экономика, Технологии, Таджикистан
Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей
Министр: Таджикистан планирует наладить собственное производство электрокаров
ДУШАНБЕ, 1 авг – РИА Новости. Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей, сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир.
«
"Таджикистан хочет наладить в ближайшее время собственное производство электромобилей. Идут переговоры с тремя китайскими фирмами о передачи технологии", - сказал Кабир.
По его словам, Таджикистан ежегодно тратит на импорт горюче-смазочных материалов более 1,5 миллиарда долларов. "У нас есть водные ресурсы, есть огромный энергетический потенциал, есть свой литий. Поэтому нам надо перейти на электромобили", - сказал Кабир.
По его словам, в декабре текущего года должен начать работу горно-обогатительный комбинат на базе месторождения лития в Ишкашимском районе в Горно-Бадахшнаской автономной области.