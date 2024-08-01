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Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей - РИА Новости, 01.08.2024
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10:57 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/tadzhikistan-1963374743.html
Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей
Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей - РИА Новости, 01.08.2024
Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей
Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей, сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:57
2024-08-01T10:57
экономика
технологии
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 1 авг – РИА Новости. Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей, сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир. "Таджикистан хочет наладить в ближайшее время собственное производство электромобилей. Идут переговоры с тремя китайскими фирмами о передачи технологии", - сказал Кабир. По его словам, Таджикистан ежегодно тратит на импорт горюче-смазочных материалов более 1,5 миллиарда долларов. "У нас есть водные ресурсы, есть огромный энергетический потенциал, есть свой литий. Поэтому нам надо перейти на электромобили", - сказал Кабир. По его словам, в декабре текущего года должен начать работу горно-обогатительный комбинат на базе месторождения лития в Ишкашимском районе в Горно-Бадахшнаской автономной области.
https://ria.ru/20240202/elektrokary-1924937083.html
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экономика, технологии, таджикистан
Экономика, Технологии, Таджикистан
Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей

Министр: Таджикистан планирует наладить собственное производство электрокаров

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 1 авг – РИА Новости. Таджикистан планирует наладить собственное производство электромобилей, сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир.
«
"Таджикистан хочет наладить в ближайшее время собственное производство электромобилей. Идут переговоры с тремя китайскими фирмами о передачи технологии", - сказал Кабир.
По его словам, Таджикистан ежегодно тратит на импорт горюче-смазочных материалов более 1,5 миллиарда долларов. "У нас есть водные ресурсы, есть огромный энергетический потенциал, есть свой литий. Поэтому нам надо перейти на электромобили", - сказал Кабир.
По его словам, в декабре текущего года должен начать работу горно-обогатительный комбинат на базе месторождения лития в Ишкашимском районе в Горно-Бадахшнаской автономной области.
Завод Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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2 февраля, 05:02
 
ЭкономикаТехнологииТаджикистан
 
 
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