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"Южная" группировка уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ

"Южная" группировка уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024

"Южная" группировка уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 570 военнослужащих и пусковую установку РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:34

2024-08-01T13:34

2024-08-01T13:39

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 570 военнослужащих и пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 28-й, 33-й механизированных, 144-й пехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый, Часов Яр, Анновка, Елизаветовка, Катериновка И Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, за сутки отражена контратака подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 570 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены универсальная пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании", - уточнили в МО РФ.Кроме того, в течение суток уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и пять полевых складов боеприпасов.

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вооруженные силы украины, в мире, россия, часов яр