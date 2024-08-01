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"Южная" группировка уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
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13:34 01.08.2024 (обновлено: 13:39 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/svo-1963420444.html
"Южная" группировка уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ
"Южная" группировка уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
"Южная" группировка уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 570 военнослужащих и пусковую установку РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:34
2024-08-01T13:39
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 570 военнослужащих и пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 28-й, 33-й механизированных, 144-й пехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый, Часов Яр, Анновка, Елизаветовка, Катериновка И Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, за сутки отражена контратака подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 570 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены универсальная пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании", - уточнили в МО РФ.Кроме того, в течение суток уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и пять полевых складов боеприпасов.
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вооруженные силы украины, в мире, россия, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Часов Яр
"Южная" группировка уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ

МО: "Юг" уничтожил до 570 солдат ВСУ, 2 станции РЭБ и 5 складов боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 570 военнослужащих и пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 28-й, 33-й механизированных, 144-й пехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый, Часов Яр, Анновка, Елизаветовка, Катериновка И Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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По данным военного ведомства, за сутки отражена контратака подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял до 570 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены универсальная пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании", - уточнили в МО РФ.
Кроме того, в течение суток уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и пять полевых складов боеприпасов.
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