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Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
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13:33 01.08.2024 (обновлено: 13:42 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/svo-1963419793.html
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили 10 атак, потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:33
2024-08-01T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили 10 атак, потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Калиново и Воздвиженка Донецкой Народной Республики. Отразили 10 контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 365 военнослужащих, два пикапа и 152-мм гаубица "Мста-Б".
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, торецк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Торецк, В мире
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ

МО: бойцы "Центра" отразили 10 контратак, уничтожили до 365 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили 10 атак, потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Калиново и Воздвиженка Донецкой Народной Республики. Отразили 10 контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери противника составили до 365 военнослужащих, два пикапа и 152-мм гаубица "Мста-Б".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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Вчера, 13:40
 
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