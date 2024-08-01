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Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили 10 атак, потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:33
2024-08-01T13:33
2024-08-01T13:42
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили 10 атак, потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Калиново и Воздвиженка Донецкой Народной Республики. Отразили 10 контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 365 военнослужащих, два пикапа и 152-мм гаубица "Мста-Б".
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, торецк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Торецк, В мире
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ
МО: бойцы "Центра" отразили 10 контратак, уничтожили до 365 солдат ВСУ