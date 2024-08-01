https://ria.ru/20240801/svo-1963419424.html

Группировка "Запад" отразила два контратаки ВСУ

Группировка "Запад" отразила два контратаки ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024

Группировка "Запад" отразила два контратаки ВСУ

Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, потери... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:32

2024-08-01T13:32

2024-08-01T13:41

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 535 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й бригады теробороны и националистам 12-й бригады "Азов"* в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка Харьковской области, Надия, Макеевка Луганской Народной Республики, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что за сутки были отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны."Противник потерял до 535 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США, шесть автомобилей", - добавили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы российская группировка поразила боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", гаубицу М198 производства США, гаубицу "Мста-Б", гаубицу Д-30 и орудие L-119 производства Великобритании.Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Хортица-М" и "Буковель-AD", а также два полевых склада боеприпасов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240801/svo-1963421609.html

https://ria.ru/20240801/svo-1963420918.html

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харьковская область

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, в мире