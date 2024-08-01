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Группировка "Запад" отразила два контратаки ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
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13:32 01.08.2024 (обновлено: 13:41 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/svo-1963419424.html
Группировка "Запад" отразила два контратаки ВСУ
Группировка "Запад" отразила два контратаки ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
Группировка "Запад" отразила два контратаки ВСУ
Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, потери... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:32
2024-08-01T13:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
харьковская область
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в мире
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 535 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й бригады теробороны и националистам 12-й бригады "Азов"* в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка Харьковской области, Надия, Макеевка Луганской Народной Республики, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что за сутки были отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны."Противник потерял до 535 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США, шесть автомобилей", - добавили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы российская группировка поразила боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", гаубицу М198 производства США, гаубицу "Мста-Б", гаубицу Д-30 и орудие L-119 производства Великобритании.Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Хортица-М" и "Буковель-AD", а также два полевых склада боеприпасов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240801/svo-1963421609.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, В мире
Группировка "Запад" отразила два контратаки ВСУ

МО: бойцы "Запада" отразили 2 контратаки, уничтожили до 535 солдат ВСУ и танк

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 535 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й бригады теробороны и националистам 12-й бригады "Азов"* в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка Харьковской области, Надия, Макеевка Луганской Народной Республики, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
Вчера, 13:37
Отмечается, что за сутки были отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.
"Противник потерял до 535 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США, шесть автомобилей", - добавили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы российская группировка поразила боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", гаубицу М198 производства США, гаубицу "Мста-Б", гаубицу Д-30 и орудие L-119 производства Великобритании.
Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Хортица-М" и "Буковель-AD", а также два полевых склада боеприпасов.
Боевая работа РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
ВС России поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО
Вчера, 13:36
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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