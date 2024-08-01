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У супруги Кара-Мурзы* есть гражданство США - РИА Новости, 01.08.2024
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20:44 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/supruga-1963543088.html
У супруги Кара-Мурзы* есть гражданство США
У супруги Кара-Мурзы* есть гражданство США - РИА Новости, 01.08.2024
У супруги Кара-Мурзы* есть гражданство США
Супруга политика и публициста Владимира Кара-Мурзы* (признан иноагентом), которого в четверг освободили в рамках обмена заключенными между Москвой, Вашингтоном... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:44
2024-08-01T23:57
в мире
справки
сша
россия
москва
владимир кара-мурза
джо байден
пол уилан
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Супруга политика и публициста Владимира Кара-Мурзы* (признан иноагентом), которого в четверг освободили в рамках обмена заключенными между Москвой, Вашингтоном и другими странами, имеет американское гражданство. Президент США Джо Байден, выступая с заявлением по итогам обмена, заявил, что домой возвращаются "три гражданина США и один обладатель грин-карты": Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева* и Кара-Мурза*. Грин-карта Кара-Мурзы* действовала до 5 декабря 2022 года, однако могла быть продлена в его отсутствие при содействии американских властей. В апреле 2022 года публицист был арестован и помещен под арест в России, а в апреле 2023 года суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима. Супруге Кара-Мурзы* паспорт США был выдан 22 марта 2019 года и действует до 21 марта 2029 года. В ходе судебных заседаний было установлено, что Кара-Мурза* в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена". Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме. Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента
https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html
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в мире, справки, сша, россия, москва, владимир кара-мурза, джо байден, пол уилан, нато, обмен заключенными между россией и западом
В мире, Справки, США, Россия, Москва, Владимир Кара-Мурза, Джо Байден, Пол Уилан, НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
У супруги Кара-Мурзы* есть гражданство США

У супруги обменянного публициста Кара-Мурзы есть гражданство США

Американский паспорт Евгении Кара-Мурзы
Американский паспорт Евгении Кара-Мурзы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Супруга политика и публициста Владимира Кара-Мурзы* (признан иноагентом), которого в четверг освободили в рамках обмена заключенными между Москвой, Вашингтоном и другими странами, имеет американское гражданство.
Президент США Джо Байден, выступая с заявлением по итогам обмена, заявил, что домой возвращаются "три гражданина США и один обладатель грин-карты": Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева* и Кара-Мурза*.
Грин-карта Кара-Мурзы* действовала до 5 декабря 2022 года, однако могла быть продлена в его отсутствие при содействии американских властей. В апреле 2022 года публицист был арестован и помещен под арест в России, а в апреле 2023 года суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.
Супруге Кара-Мурзы* паспорт США был выдан 22 марта 2019 года и действует до 21 марта 2029 года.
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В ходе судебных заседаний было установлено, что Кара-Мурза* в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.
Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
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Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена". Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.
Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента
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В миреСправкиСШАРоссияМоскваВладимир Кара-МурзаДжо БайденПол УиланНАТООбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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