https://ria.ru/20240801/supruga-1963543088.html

У супруги Кара-Мурзы* есть гражданство США

У супруги Кара-Мурзы* есть гражданство США - РИА Новости, 01.08.2024

У супруги Кара-Мурзы* есть гражданство США

Супруга политика и публициста Владимира Кара-Мурзы* (признан иноагентом), которого в четверг освободили в рамках обмена заключенными между Москвой, Вашингтоном... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:44

2024-08-01T20:44

2024-08-01T23:57

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Супруга политика и публициста Владимира Кара-Мурзы* (признан иноагентом), которого в четверг освободили в рамках обмена заключенными между Москвой, Вашингтоном и другими странами, имеет американское гражданство. Президент США Джо Байден, выступая с заявлением по итогам обмена, заявил, что домой возвращаются "три гражданина США и один обладатель грин-карты": Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева* и Кара-Мурза*. Грин-карта Кара-Мурзы* действовала до 5 декабря 2022 года, однако могла быть продлена в его отсутствие при содействии американских властей. В апреле 2022 года публицист был арестован и помещен под арест в России, а в апреле 2023 года суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима. Супруге Кара-Мурзы* паспорт США был выдан 22 марта 2019 года и действует до 21 марта 2029 года. В ходе судебных заседаний было установлено, что Кара-Мурза* в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена". Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме. Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента

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https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html

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Наталья Макарова

в мире, справки, сша, россия, москва, владимир кара-мурза, джо байден, пол уилан, нато, обмен заключенными между россией и западом