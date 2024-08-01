https://ria.ru/20240801/sud-1963512138.html

Суд заочно арестовал россиянина Дубинина за госизмену

Суд заочно арестовал россиянина Дубинина за госизмену - РИА Новости, 01.08.2024

Суд заочно арестовал россиянина Дубинина за госизмену

Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест россиянина Александра Дубинина за госизмену и содействие террористической деятельности, сообщили РИА... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:19

2024-08-01T18:19

2024-08-01T18:20

происшествия

россия

москва

илья новиков

газпромбанк

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест россиянина Александра Дубинина за госизмену и содействие террористической деятельности, сообщили РИА Новости в суде. Ранее следствие просило Лефортовский суд Москвы арестовать по статье о госизмене троих мужчин, среди которых адвокат Илья Новиков*, бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* и Александр Дубинин. "Суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дубинина Александра Сергеевича на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИН России, либо с момента задержания на территории РФ", - сказали в суде. По данным суда, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ (Госизмена) и статьей 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Дубинин объявлен в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240730/fsb-1962824555.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, илья новиков, газпромбанк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)