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Суд заочно арестовал россиянина Дубинина за госизмену
Суд заочно арестовал россиянина Дубинина за госизмену - РИА Новости, 01.08.2024
Суд заочно арестовал россиянина Дубинина за госизмену
Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест россиянина Александра Дубинина за госизмену и содействие террористической деятельности, сообщили РИА... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:19
2024-08-01T18:19
2024-08-01T18:20
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест россиянина Александра Дубинина за госизмену и содействие террористической деятельности, сообщили РИА Новости в суде. Ранее следствие просило Лефортовский суд Москвы арестовать по статье о госизмене троих мужчин, среди которых адвокат Илья Новиков*, бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* и Александр Дубинин. "Суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дубинина Александра Сергеевича на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИН России, либо с момента задержания на территории РФ", - сказали в суде. По данным суда, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ (Госизмена) и статьей 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Дубинин объявлен в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, илья новиков, газпромбанк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Москва, Илья Новиков, Газпромбанк, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Суд заочно арестовал россиянина Дубинина за госизмену
Суд заочно арестовал россиянина Дубинина за госизмену и содействие терроризму