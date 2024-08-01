https://ria.ru/20240801/sud-1963458648.html
Суд арестовал руководителя "Военторга"
Суд арестовал руководителя "Военторга" - РИА Новости, 01.08.2024
Суд арестовал руководителя "Военторга"
Мещанский суд Москвы арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях на госконтрактах для Минобороны, сообщил корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:37
2024-08-01T15:37
2024-08-01T16:44
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях на госконтрактах для Минобороны, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Павлова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Елена Каракешишева.Павлова отправили в СИЗО до 30 сентября. Ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".Следователь в обоснование ареста утверждал, что фигурант дела может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его непосредственном подчинении.В свою очередь, Павлов вину не признал, обещал не скрываться и сотрудничать со следствием. Он уточнил, что занимает должность гендиректора не только в "Военторге", но и в АО "Славянка" и за 12 лет работы "не был замечен ни в каких мошеннических действиях"."У меня четверо детей, пять внуков и нет никаких намерений скрываться и подвергать их негативному воздействию", — сказал Павлов.Как заявила адвокат, ее подзащитный не подписывал контракты, которые легли в основу обвинения, занимался предпринимательской деятельностью, поэтому не может быть арестован. Кроме того, защита подчеркнула, что Павлов добровольно дал показания, имеет грамоты и награды, был участником боевых действий.По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с другими соучастниками с 2019 по 2022 год поставили Минобороны по госконтрактам гигиенические наборы на 625 миллионов рублей, завысив цену более чем на 400 миллионов. В "Армейские несессеры" входят: зубная щетка, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и другие предметы гигиены.По делу задержали Павлова и 41-летнего уроженца Северной Осетии — бенефициара подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме.
https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html
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происшествия, военторг, дело экс-замминистра обороны булгакова, москва, владимир павлов, россия
Происшествия, Военторг, Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Москва, Владимир Павлов, Россия
Суд арестовал руководителя "Военторга"
Суд арестовал руководителя "Военторга" по делу о хищениях на заказах Минобороны
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях на госконтрактах для Минобороны, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
«
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Павлова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Елена Каракешишева.
Павлова отправили в СИЗО до 30 сентября. Ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Следователь в обоснование ареста утверждал, что фигурант дела может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его непосредственном подчинении.
В свою очередь, Павлов вину не признал, обещал не скрываться и сотрудничать со следствием. Он уточнил, что занимает должность гендиректора не только в "Военторге", но и в АО "Славянка" и за 12 лет работы "не был замечен ни в каких мошеннических действиях".
«
"У меня четверо детей, пять внуков и нет никаких намерений скрываться и подвергать их негативному воздействию", — сказал Павлов.
Как заявила адвокат, ее подзащитный не подписывал контракты, которые легли в основу обвинения, занимался предпринимательской деятельностью, поэтому не может быть арестован. Кроме того, защита подчеркнула, что Павлов добровольно дал показания, имеет грамоты и награды, был участником боевых действий.
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с другими соучастниками с 2019 по 2022 год поставили Минобороны по госконтрактам гигиенические наборы на 625 миллионов рублей, завысив цену более чем на 400 миллионов. В "Армейские несессеры" входят: зубная щетка, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и другие предметы гигиены.
По делу задержали Павлова и 41-летнего уроженца Северной Осетии — бенефициара подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме.