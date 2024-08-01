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Верховный суд Карелии признал действия Финляндии в годы войны геноцидом - РИА Новости, 01.08.2024
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10:59 01.08.2024 (обновлено: 11:27 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/sud-1963375112.html
Верховный суд Карелии признал действия Финляндии в годы войны геноцидом
Верховный суд Карелии признал действия Финляндии в годы войны геноцидом - РИА Новости, 01.08.2024
Верховный суд Карелии признал действия Финляндии в годы войны геноцидом
Верховный суд Карелии удовлетворил заявление прокурора и признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:59
2024-08-01T11:27
финляндия
ссср
без срока давности
происшествия
генеральная прокуратура рф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Верховный суд Карелии удовлетворил заявление прокурора и признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны. "Заявление прокурора республики Карелия удовлетворить. Установить факт, имеющий юридическое значение – признать преступления, совершенные немецко-фашистских захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории республики Карелия в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 годы в отношении не менее 86 тысяч советских граждан, являвшихся представителями мирного населения и военнопленными, проходящими военную службу в Красной Армии в Вооруженных силах СССР, военными преступлениями и преступлениями против человечества, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 года… геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", - сказала судья на заседании.Ранее в Верховный суд Карелии поступило заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (в настоящее время – республика Карелия) в годы Великой Отечественной войны.Рассмотрение дела началось 19 июля. В ходе судебного процесса был рассмотрен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, материалы уголовных дел, свидетельские показания.С осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Как сообщала Генпрокуратура России, в период оккупации "финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных". Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысяч. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных.Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Республики Карелия, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура России.
https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955917318.html
https://ria.ru/20240719/karelija-1960722706.html
https://ria.ru/20240716/prokuror-1960007087.html
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финляндия, ссср, без срока давности, происшествия, генеральная прокуратура рф, россия
Финляндия, СССР, Без срока давности, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Россия
Верховный суд Карелии признал действия Финляндии в годы войны геноцидом

Верховный суд Карелии признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков

© РИА Новости / Дмитрий Козлов | Перейти в медиабанкФинский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
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Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Верховный суд Карелии удовлетворил заявление прокурора и признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны.
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"Заявление прокурора республики Карелия удовлетворить. Установить факт, имеющий юридическое значение – признать преступления, совершенные немецко-фашистских захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории республики Карелия в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 годы в отношении не менее 86 тысяч советских граждан, являвшихся представителями мирного населения и военнопленными, проходящими военную службу в Красной Армии в Вооруженных силах СССР, военными преступлениями и преступлениями против человечества, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 года… геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", - сказала судья на заседании.
Разрушенный финскими войсками жилой район Петрозаводска - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Финляндия планировала беспрецедентный геноцид русских, заявили в Совбезе
27 июня, 17:49
Ранее в Верховный суд Карелии поступило заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (в настоящее время – республика Карелия) в годы Великой Отечественной войны.
Рассмотрение дела началось 19 июля. В ходе судебного процесса был рассмотрен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, материалы уголовных дел, свидетельские показания.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Прокурор рассказал об отношении финнов к русским в Карелии в годы ВОВ
19 июля, 14:08
С осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Как сообщала Генпрокуратура России, в период оккупации "финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных". Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысяч. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных.
Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Республики Карелия, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура России.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Прокурор рассказал в суде о зверствах фашистов в Липецкой области
16 июля, 13:47
 
ФинляндияСССРБез срока давностиПроисшествияГенеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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