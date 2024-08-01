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Источник: суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" - РИА Новости, 01.08.2024
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03:17 01.08.2024 (обновлено: 09:13 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html
Источник: суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга"
Источник: суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" - РИА Новости, 01.08.2024
Источник: суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга"
Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, сообщил РИА... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T03:17
2024-08-01T09:13
происшествия
россия
москва
ирина волк
военторг
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, сообщил РИА Новости информированный источник.&quot;Столичный суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела&quot;, — рассказал собеседник агентства.В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании руководителя АО "Военторг" и бенефициара нескольких подконтрольных организаций — 41-летнего уроженца Республики Северная Осетия — Алания. Фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, им грозит до десяти лет тюрьмы.По данным следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторг" вместе с другими соучастниками вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны. Сообщники обеспечили заключение государственных контрактов на поставку "армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и так далее).В период с декабря 2019 года по декабрь 2022-го соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации. Затем путем обмана наборы продали Минобороны по завышенной цене. Общая сумма контрактов составила около 625 миллионов рублей, тогда как цена товаров была завышена более чем на 400 миллионов, отметили в МВД.
https://ria.ru/20240706/ivanov-1957832513.html
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происшествия, россия, москва, ирина волк, военторг, дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Военторг, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Источник: суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга"

Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела о хищении средств Минобороны

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МВД РФ | Перейти в медиабанкРабота ОМОН по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которого задержан руководитель "Военторга"
Работа ОМОН по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которого задержан руководитель Военторга - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МВД РФ
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Работа ОМОН по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которого задержан руководитель "Военторга"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, сообщил РИА Новости информированный источник.
«

"Столичный суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела", — рассказал собеседник агентства.

Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
С компании, связанной с делом Иванова, хотят взыскать 17 миллионов рублей
6 июля, 10:00
В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании руководителя АО "Военторг" и бенефициара нескольких подконтрольных организаций — 41-летнего уроженца Республики Северная Осетия — Алания. Фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, им грозит до десяти лет тюрьмы.
По данным следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторг" вместе с другими соучастниками вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны. Сообщники обеспечили заключение государственных контрактов на поставку "армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и так далее).
В период с декабря 2019 года по декабрь 2022-го соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации. Затем путем обмана наборы продали Минобороны по завышенной цене. Общая сумма контрактов составила около 625 миллионов рублей, тогда как цена товаров была завышена более чем на 400 миллионов, отметили в МВД.
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