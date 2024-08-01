Спецдокладчик ООН: подвергшиеся санкциям страны могут требовать компенсацию
Довгань: страны, против которых введены санкции, могут потребовать компенсацию
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 авг – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Государства, против которых введены односторонние санкции в нарушение международных обязательств, могут обращаться к международным средствам разрешения споров и потребовать компенсации, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань.
«
"Фактически это означает, что государства, чьи права по международным договорам были грубо нарушены, могут обращаться к международным средствам разрешения споров, чтобы не только прекратить осуществление противоправного деяния, но и потребовать компенсацию за ущерб, им причиненный. В настоящее время государства начали задействовать правовые средства реагирования на принятые в отношении них односторонних санкций, как, например, решение Международного Суда ООН, вынесенное в пользу Ирана в 2023 году", - сказала она.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, той же резолюцией был учрежден мандат специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработке проектов документов и руководств, осуществлении страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека.
Санкции ЕС носят экстерриториальный характер, считает эксперт ООН
17 сентября 2023, 09:21