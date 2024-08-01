https://ria.ru/20240801/ssha-1963507227.html

США назвали условие соблюдения ими договора СНВ-3

США назвали условие соблюдения ими договора СНВ-3 - РИА Новости, 01.08.2024

США назвали условие соблюдения ими договора СНВ-3

США будут придерживаться заложенных Договором СНВ-3 ограничений до тех пор, пока это будет делать Россия, изучают возможность расширения своих мощностей в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:59

2024-08-01T17:59

2024-08-01T17:59

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сша

россия

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. США будут придерживаться заложенных Договором СНВ-3 ограничений до тех пор, пока это будет делать Россия, изучают возможность расширения своих мощностей в будущем, если понадобится, заявил в четверг исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг. "Мы будем соблюдать центральные ограничения СНВ-3 на протяжении того времени, пока мы будем видеть, что Россия продолжает делать это", - сказал представитель Пентагона на мероприятии в "Центре стратегических и международных исследований" (CSIS, его деятельность признана нежелательной на территории РФ).Вместе с тем, сообщил он, США "пересматривают и считают приоритетом другие возможности для улучшения своих позиций". "Мы начали изучать возможности по увеличению будущих мощностей пусковых установок или развертывание дополнительных боеголовок на суше, море и в воздухе, которые могли бы, в случае необходимости и принятия решения о реализации (таких планов - ред.) могли обеспечить национальное лидерство и повышенную гибкость", - сказал он.

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в мире, сша, россия, министерство обороны сша