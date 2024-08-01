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США назвали условие соблюдения ими договора СНВ-3 - РИА Новости, 01.08.2024
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17:59 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/ssha-1963507227.html
США назвали условие соблюдения ими договора СНВ-3
США назвали условие соблюдения ими договора СНВ-3 - РИА Новости, 01.08.2024
США назвали условие соблюдения ими договора СНВ-3
США будут придерживаться заложенных Договором СНВ-3 ограничений до тех пор, пока это будет делать Россия, изучают возможность расширения своих мощностей в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:59
2024-08-01T17:59
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. США будут придерживаться заложенных Договором СНВ-3 ограничений до тех пор, пока это будет делать Россия, изучают возможность расширения своих мощностей в будущем, если понадобится, заявил в четверг исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг. &quot;Мы будем соблюдать центральные ограничения СНВ-3 на протяжении того времени, пока мы будем видеть, что Россия продолжает делать это&quot;, - сказал представитель Пентагона на мероприятии в &quot;Центре стратегических и международных исследований&quot; (CSIS, его деятельность признана нежелательной на территории РФ).Вместе с тем, сообщил он, США "пересматривают и считают приоритетом другие возможности для улучшения своих позиций". "Мы начали изучать возможности по увеличению будущих мощностей пусковых установок или развертывание дополнительных боеголовок на суше, море и в воздухе, которые могли бы, в случае необходимости и принятия решения о реализации (таких планов - ред.) могли обеспечить национальное лидерство и повышенную гибкость", - сказал он.
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в мире, сша, россия, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Министерство обороны США
США назвали условие соблюдения ими договора СНВ-3

Пентагон: США будут соблюдать ограничения СНВ-3, пока это будет делать Россия

© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ | Перейти в медиабанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. США будут придерживаться заложенных Договором СНВ-3 ограничений до тех пор, пока это будет делать Россия, изучают возможность расширения своих мощностей в будущем, если понадобится, заявил в четверг исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг.
«

"Мы будем соблюдать центральные ограничения СНВ-3 на протяжении того времени, пока мы будем видеть, что Россия продолжает делать это", - сказал представитель Пентагона на мероприятии в "Центре стратегических и международных исследований" (CSIS, его деятельность признана нежелательной на территории РФ).

Вместе с тем, сообщил он, США "пересматривают и считают приоритетом другие возможности для улучшения своих позиций".
"Мы начали изучать возможности по увеличению будущих мощностей пусковых установок или развертывание дополнительных боеголовок на суше, море и в воздухе, которые могли бы, в случае необходимости и принятия решения о реализации (таких планов - ред.) могли обеспечить национальное лидерство и повышенную гибкость", - сказал он.
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