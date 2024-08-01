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В США заявили о необходимости подготовиться к миру без ограничений на ЯО
В США заявили о необходимости подготовиться к миру без ограничений на ЯО - РИА Новости, 01.08.2024
В США заявили о необходимости подготовиться к миру без ограничений на ЯО
США считают необходимым подготовиться к сценарию, при котором ограничения на арсеналы ядерного оружия в мире полностью исчезнут, заявил в четверг помощник... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:57
2024-08-01T17:57
2024-08-01T17:57
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. США считают необходимым подготовиться к сценарию, при котором ограничения на арсеналы ядерного оружия в мире полностью исчезнут, заявил в четверг помощник министра обороны по космической политике Випин Наранг. "Мы должны подготовиться к миру, в котором ограничения на арсеналы ядерного оружия полностью исчезнут. Модернизация ядерного потенциала США сегодня, подготовка к будущим изменениям в позиционировании могут помочь побудить наших противников участвовать в дискуссиях по контролю над стратегическими вооружениями", - сказал Наранг в ходе дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), базирующемся в Вашингтоне.
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сша, вашингтон (штат), в мире
США, Вашингтон (штат), В мире
В США заявили о необходимости подготовиться к миру без ограничений на ЯО
Пентагон: если ограничения на ядерное оружие в мире исчезнут, мы будем готовы