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В США заявили о необходимости подготовиться к миру без ограничений на ЯО

В США заявили о необходимости подготовиться к миру без ограничений на ЯО - РИА Новости, 01.08.2024

В США заявили о необходимости подготовиться к миру без ограничений на ЯО

США считают необходимым подготовиться к сценарию, при котором ограничения на арсеналы ядерного оружия в мире полностью исчезнут, заявил в четверг помощник... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:57

2024-08-01T17:57

2024-08-01T17:57

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. США считают необходимым подготовиться к сценарию, при котором ограничения на арсеналы ядерного оружия в мире полностью исчезнут, заявил в четверг помощник министра обороны по космической политике Випин Наранг. "Мы должны подготовиться к миру, в котором ограничения на арсеналы ядерного оружия полностью исчезнут. Модернизация ядерного потенциала США сегодня, подготовка к будущим изменениям в позиционировании могут помочь побудить наших противников участвовать в дискуссиях по контролю над стратегическими вооружениями", - сказал Наранг в ходе дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), базирующемся в Вашингтоне.

https://ria.ru/20240514/yadernyy_vzryv-1945751379.html

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