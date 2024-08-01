Рейтинг@Mail.ru
"Прямо перед выборами". Вашингтон предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 01.08.2024 (обновлено: 17:45 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/ssha-1963501677.html
"Прямо перед выборами". Вашингтон предупредили о надвигающейся катастрофе
"Прямо перед выборами". Вашингтон предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 01.08.2024
"Прямо перед выборами". Вашингтон предупредили о надвигающейся катастрофе
США могут столкнуться с двумя международными кризисами прямо перед президентскими выборами, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:44
2024-08-01T17:45
в мире
сша
украина
камала харрис
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927093034_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_499edd03d896bf2fa55c3017737ba562.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США могут столкнуться с двумя международными кризисами прямо перед президентскими выборами, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Демократы и Камала Харрис сейчас пытаются закрыть глаза на то, как развиваются события на украинских фронтах. И, возможно, они столкнутся с крупным кризисом на Украине, как это происходит сейчас на Ближнем Востоке. И все это будет прямо перед выборами, что доставит им много неудобств", — спрогнозировал аналитик.Как отметил Меркурис, украинские войска сейчас находятся в очень сложном положении, особенно в Донбассе. Если темпы отступления ВСУ сохранятся, Киев не протянет еще одного года боевых действий, полагает эксперт.Ранее пресс-секретарь предвыборного штаба Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не обладает опытом во внешней политике и может продвигать только "слабую программу" действующего главы государства Джо Байдена, которая привела к конфликту на Украине, усилению врагов США и нападению на Израиль.
https://ria.ru/20240801/samolety-1963455540.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927093034_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_3ab3c0345e0f1cfb7307accd77197d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, камала харрис, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины
"Прямо перед выборами". Вашингтон предупредили о надвигающейся катастрофе

Меркурис: США перед выборами столкнутся с масштабным международным кризисом

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США могут столкнуться с двумя международными кризисами прямо перед президентскими выборами, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Демократы и Камала Харрис сейчас пытаются закрыть глаза на то, как развиваются события на украинских фронтах. И, возможно, они столкнутся с крупным кризисом на Украине, как это происходит сейчас на Ближнем Востоке. И все это будет прямо перед выборами, что доставит им много неудобств", — спрогнозировал аналитик.
Как отметил Меркурис, украинские войска сейчас находятся в очень сложном положении, особенно в Донбассе. Если темпы отступления ВСУ сохранятся, Киев не протянет еще одного года боевых действий, полагает эксперт.
Ранее пресс-секретарь предвыборного штаба Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не обладает опытом во внешней политике и может продвигать только "слабую программу" действующего главы государства Джо Байдена, которая привела к конфликту на Украине, усилению врагов США и нападению на Израиль.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ
Вчера, 15:22
 
В миреСШАУкраинаКамала ХаррисВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала