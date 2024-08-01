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"Прямо перед выборами". Вашингтон предупредили о надвигающейся катастрофе
"Прямо перед выборами". Вашингтон предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 01.08.2024
"Прямо перед выборами". Вашингтон предупредили о надвигающейся катастрофе
США могут столкнуться с двумя международными кризисами прямо перед президентскими выборами, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:44
2024-08-01T17:44
2024-08-01T17:45
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США могут столкнуться с двумя международными кризисами прямо перед президентскими выборами, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Демократы и Камала Харрис сейчас пытаются закрыть глаза на то, как развиваются события на украинских фронтах. И, возможно, они столкнутся с крупным кризисом на Украине, как это происходит сейчас на Ближнем Востоке. И все это будет прямо перед выборами, что доставит им много неудобств", — спрогнозировал аналитик.Как отметил Меркурис, украинские войска сейчас находятся в очень сложном положении, особенно в Донбассе. Если темпы отступления ВСУ сохранятся, Киев не протянет еще одного года боевых действий, полагает эксперт.Ранее пресс-секретарь предвыборного штаба Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не обладает опытом во внешней политике и может продвигать только "слабую программу" действующего главы государства Джо Байдена, которая привела к конфликту на Украине, усилению врагов США и нападению на Израиль.
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в мире, сша, украина, камала харрис, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины
"Прямо перед выборами". Вашингтон предупредили о надвигающейся катастрофе
Меркурис: США перед выборами столкнутся с масштабным международным кризисом