https://ria.ru/20240801/ssha-1963501677.html

"Прямо перед выборами". Вашингтон предупредили о надвигающейся катастрофе

"Прямо перед выборами". Вашингтон предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 01.08.2024

"Прямо перед выборами". Вашингтон предупредили о надвигающейся катастрофе

США могут столкнуться с двумя международными кризисами прямо перед президентскими выборами, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:44

2024-08-01T17:44

2024-08-01T17:45

в мире

сша

украина

камала харрис

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США могут столкнуться с двумя международными кризисами прямо перед президентскими выборами, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Демократы и Камала Харрис сейчас пытаются закрыть глаза на то, как развиваются события на украинских фронтах. И, возможно, они столкнутся с крупным кризисом на Украине, как это происходит сейчас на Ближнем Востоке. И все это будет прямо перед выборами, что доставит им много неудобств", — спрогнозировал аналитик.Как отметил Меркурис, украинские войска сейчас находятся в очень сложном положении, особенно в Донбассе. Если темпы отступления ВСУ сохранятся, Киев не протянет еще одного года боевых действий, полагает эксперт.Ранее пресс-секретарь предвыборного штаба Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не обладает опытом во внешней политике и может продвигать только "слабую программу" действующего главы государства Джо Байдена, которая привела к конфликту на Украине, усилению врагов США и нападению на Израиль.

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сша

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в мире, сша, украина, камала харрис, вооруженные силы украины