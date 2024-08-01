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Госдеп призвал признать оппозиционера победителем выборов в Венесуэле

Госдеп призвал признать оппозиционера победителем выборов в Венесуэле - РИА Новости, 01.08.2024

Госдеп призвал признать оппозиционера победителем выборов в Венесуэле

США призывают мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, об этом заявил помощник госсекретаря РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T05:33

2024-08-01T05:33

2024-08-01T05:33

в мире

венесуэла

сша

каракас

николас мадуро

дмитрий песков

организация американских государств

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США призывают мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. "(Николас) Мадуро и его представители должны признать Эдмундо Гонсалеса Уррутия победителем президентских выборов 28 июля. Учитывая явные доказательства, мировое правительство также должно признать, что Эдмундо Гонсалес одержал убедительную победу на выборах", - заявил Николс на заседании стран Организации Американских Государств (ОАГ). Вместе с тем ОАГ не смогла принять резолюцию по ситуации вокруг выборов в Венесуэле. По словам президента постоянного совета ОАГ Рональда Сандерса, страны не сошлись из-за одного предложения, какого именно - не уточняется. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. Позднее в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240727/venesuela-1962329978.html

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в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, организация американских государств, выборы президента венесуэлы — 2024