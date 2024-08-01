Госдеп призвал признать оппозиционера победителем выборов в Венесуэле
Госдеп призвал признать оппозиционера Гонсалеса победителем выборов в Венесуэле
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США призывают мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.
«
"(Николас) Мадуро и его представители должны признать Эдмундо Гонсалеса Уррутия победителем президентских выборов 28 июля. Учитывая явные доказательства, мировое правительство также должно признать, что Эдмундо Гонсалес одержал убедительную победу на выборах", - заявил Николс на заседании стран Организации Американских Государств (ОАГ).
Вместе с тем ОАГ не смогла принять резолюцию по ситуации вокруг выборов в Венесуэле. По словам президента постоянного совета ОАГ Рональда Сандерса, страны не сошлись из-за одного предложения, какого именно - не уточняется.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. Позднее в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.