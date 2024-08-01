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СМИ: США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании - РИА Новости, 01.08.2024
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03:02 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/ssha-1963332711.html
СМИ: США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании
СМИ: США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании - РИА Новости, 01.08.2024
СМИ: США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании
Дипломаты США и ЕС провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны после убийства главы политбюро палестинского... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T03:02
2024-08-01T03:02
в мире
израиль
тегеран (город)
сша
исмаил хания
ллойд остин
михаил богданов
хамас
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Дипломаты США и ЕС провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, утверждает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Дипломаты США и ЕС проводят срочные переговоры по всему Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить угрозу полномасштабной региональной войны", - говорится в сообщении издания. Утверждается, что заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора в среду проводил переговоры с чиновниками в Тегеране, а координатор совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк вел переговоры в Саудовской Аравии. По данным источников, переговоры были направлены на то, что убедить Тегеран либо не отвечать Израилю, либо предпринять символические действия. "С прошлой ночи все оказывают давление на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдержался", - приводит издание слова неназванного западного дипломата. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240801/ssha-1963322531.html
https://ria.ru/20240731/bayden-1963303479.html
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тегеран (город)
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в мире, израиль, тегеран (город), сша, исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, хамас, евросоюз, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Тегеран (город), США, Исмаил Хания, Ллойд Остин, Михаил Богданов, ХАМАС, Евросоюз, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
СМИ: США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании

FT: дипломаты США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Дипломаты США и ЕС провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, утверждает газета Financial Times со ссылкой на источники.
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"Дипломаты США и ЕС проводят срочные переговоры по всему Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить угрозу полномасштабной региональной войны", - говорится в сообщении издания.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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Утверждается, что заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора в среду проводил переговоры с чиновниками в Тегеране, а координатор совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк вел переговоры в Саудовской Аравии.
По данным источников, переговоры были направлены на то, что убедить Тегеран либо не отвечать Израилю, либо предпринять символические действия. "С прошлой ночи все оказывают давление на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдержался", - приводит издание слова неназванного западного дипломата.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
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Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
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В миреИзраильТегеран (город)СШАИсмаил ХанияЛлойд ОстинМихаил БогдановХАМАСЕвросоюзООНУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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