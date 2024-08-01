https://ria.ru/20240801/ssha-1963332711.html

СМИ: США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании

СМИ: США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании - РИА Новости, 01.08.2024

СМИ: США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании

Дипломаты США и ЕС провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны после убийства главы политбюро палестинского... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T03:02

2024-08-01T03:02

2024-08-01T03:02

в мире

израиль

тегеран (город)

сша

исмаил хания

ллойд остин

михаил богданов

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888269020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af6d73d29362ae34698211aedec2a303.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Дипломаты США и ЕС провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, утверждает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Дипломаты США и ЕС проводят срочные переговоры по всему Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить угрозу полномасштабной региональной войны", - говорится в сообщении издания. Утверждается, что заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора в среду проводил переговоры с чиновниками в Тегеране, а координатор совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк вел переговоры в Саудовской Аравии. По данным источников, переговоры были направлены на то, что убедить Тегеран либо не отвечать Израилю, либо предпринять символические действия. "С прошлой ночи все оказывают давление на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдержался", - приводит издание слова неназванного западного дипломата. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240801/ssha-1963322531.html

https://ria.ru/20240731/bayden-1963303479.html

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963297704.html

израиль

тегеран (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, тегеран (город), сша, исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, хамас, евросоюз, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране