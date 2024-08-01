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В США рассказали о сложностях при строительстве первой лунной станции

В США рассказали о сложностях при строительстве первой лунной станции - РИА Новости, 01.08.2024

В США рассказали о сложностях при строительстве первой лунной станции

Реализацию НАСА проекта по строительству первой лунной станции Gateway сопровождают "значительные сложности", говорится в докладе счетной палаты США. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T02:41

2024-08-01T02:41

2024-08-01T02:41

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Реализацию НАСА проекта по строительству первой лунной станции Gateway сопровождают "значительные сложности", говорится в докладе счетной палаты США. "Программа... сталкивается с рядом серьезных сложностей", - говорится в опубликованном докладе главного контрольного ведомства страны. Его авторы напоминают, что НАСА ранее заявило цель осуществить запуск двух первых составляющих будущей станции - двигательного и жилого отсеков - в декабре 2027 года, стоимость этого этапа миссии оценивалась в 5,3 миллиарда долларов. "НАСА предпринимает шаги, чтобы обеспечить готовность Gateway", - отмечают авторы доклада, однако, по их мнению, "вес этих частей слишком велик, а потому, если он не будет сокращен, они могут быть не способны достичь правильной лунной орбиты после их запуска". Авторы доклада отмечают, что ожидаемая осенью текущего года публикация реальных достижений и графика будущих работ должна быть учтена для планирования будущих лунных миссий НАСА, прежде всего миссии "Артемида-4", которая, согласно планам НАСА, должна отправить на лунную орбиту четырех астронавтов, которые будут вести работы на Gateway, а также осуществят вторую посадку на Луну. Аудиторы подчеркивают, что для того, чтобы гарантировать нормальную работу всех систем станции к прибытию астронавтов, оба ее блока должны быть запущены по меньшей мере за 12 месяцев до запуска миссии "Артемида-4", которая сейчас планируется на сентябрь 2028 года.

https://ria.ru/20240109/missiya-1920402059.html

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космос - риа наука, сша, луна, наса