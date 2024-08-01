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Страны Запада заблокировали проект заявления Совбеза по убийству Хании

Страны Запада заблокировали проект заявления Совбеза по убийству Хании - РИА Новости, 01.08.2024

Страны Запада заблокировали проект заявления Совбеза по убийству Хании

США, Британия и Франция заблокировали предложенный РФ проект заявления СБ ООН для прессы по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил постоянный... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:37

2024-08-01T00:37

2024-08-01T00:37

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ООН, 1 авг - РИА Новости. США, Британия и Франция заблокировали предложенный РФ проект заявления СБ ООН для прессы по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. "Проект заявления для прессы, предложенный Россией для осуждения зверского акта Израиля, был заблокирован Соединенными Штатами, Великобританией и Францией", - сказал он на заседании СБ ООН. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

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