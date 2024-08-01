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Штаты готовятся воевать за Одессу

Штаты готовятся воевать за Одессу - РИА Новости, 01.08.2024

Штаты готовятся воевать за Одессу

На днях в американском сенате проходили очередные слушания — и послушать там было что. Ярче всех отжигал советник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:00

2024-08-01T08:00

2024-08-01T08:01

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На днях в американском сенате проходили очередные слушания — и послушать там было что. Ярче всех отжигал советник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. В своей эмоциональной речи он успел похвалить свободную Армению, вставшую на путь евроинтеграции, потребовал от Грузии прекратить строительство морского порта совместно с Китаем и успокоил встревоженную общественность, сообщив, что НАТО приступила к разработке новой военной стратегии в отношении России. В общем, как говорит нынче молодежь, выступил на все деньги.В этом потоке демократической жандармерии отдельным алмазом блеснула красавица Одесса. Господин О'Брайен в лоб и без обиняков заявил, что Соединенные Штаты не могут позволить России захватить этот город, так как тогда Москва будет контролировать 20 процентов мирового рынка зерна.Еще раз, медленно: не потому что надо сохранить территориальную целостность Украины, а исключительно чтобы не дать русским превратиться в мировую рыночную доминанту. Здесь уже как-то неудобно вспоминать старую аксиому, что Америка воюет не за Украину, а против России, ничуть не считаясь с такой мелочью, как человеческие потери Киева. Как говорится, маски сброшены, пожалуйте бриться.Если отбросить в сторону ерничанье, то проблема, встающая перед Вашингтоном в случае потери Одессы и портов черноморского побережья, логично вызывает обеспокоенность у Соединенных Штатов, где бизнес сродни религии, а получение прибыли священно.Как всегда, начнем с цифр, потому что рядовой обыватель зачастую валит все зерно в одну кучу, а это неверно.Как гласит русская народная мудрость, хлеб всему голова, и ураганно растущее население планеты потребляет все больше хлеба и родственных изделий. Зерновые являются самой распространенной сельскохозяйственной культурой в мире благодаря достаточной стойкости к климатическим условиям, простоте хранения и перевозки, а также из-за невероятной широты применения в качестве базового пищевого продукта. Мировой рынок зерна колосится на следующих китах: кукуруза, пшеница, рис, ячмень, овес и рожь. В западном сегменте в список добавляют еще сорго. В России его тоже культивируют, например, в Волгоградской, Ростовской и Оренбургской областях, но площади посевов на фоне остальных культур несерьезные.Зерновая царица полей, вне всякого сомнения, — кукуруза. В мире ежегодно собирается свыше миллиарда тонн. Вторую строчку прочно держит пшеница: в прошлом году хлеборобы без границ намолотили 785 миллионов тонн. Далее идут рис (523 миллиона), овес (25 миллионов) и ячмень (20,5 миллиона), а также рожь (11 миллионов). Рассмотреть данные по всем культурам в рамках короткой статьи нереально, потому давайте сосредоточимся на двух главных.Итак, как известно, главной страной — экспортером агропромышленной продукции являются США. За прошлый год американцы наторговали плодами своей земли на 195 миллиардов долларов. Для сравнения: находящийся на слуху экспорт оружия за тот же период принес американским компаниям 238 миллиардов. Разница не так чтобы критично велика.Как на этом фоне не вспомнить медовые сказки, которыми на Евромайдане и позднее потчевали украинцев, обещая, что теперь Украина станет европейской, а то и мировой житницей. Правда, ушлые дяди из Вашингтона забыли сообщить, что в этом океане уже есть самая толстая акула и конкуренты ей совсем не нужны. Также всем мечтающим о кружевных трусиках не сказали, что в мире нет ни одной сугубо аграрной сверхдержавы. Те же Штаты, помимо мощнейшего агросектора, лидируют в сфере высоких и наукоемких технологий.Общий объем производства зерновых в США в текущем году ожидается в размере 160 миллиардов долларов, из которых на экспорт будет поставлено товаров на сумму свыше 31 миллиарда. Импорт же не превысит одного миллиарда.Штаты являются крупнейшим производителем кукурузы в мире. Ежегодно тут выращивается порядка 15 миллионов бушелей, что эквивалентно 405 миллионам тонн, при этом сами американцы потребляют лишь десятую часть, а все остальное продается за рубеж. Россия по итогам сезона 2023/24 собрала 15,8 миллиона тонн, из которых 11 пошли на внутренние нужды (90 процентов — это производство комбикормов).С пшеницей ситуация обратная, но США напористо догоняют. За прошлый год наши аграрии собрали 92,8 миллиона тонн пшеницы, из которых 51 миллион продали на экспорт, что составило почти 13 процентов мирового рынка. Штаты намолотили 54,7 миллиона тонн, но тут нужно понимать, что всего три года назад они собирали на десять миллионов тонн меньше. Экспорт же составил 27,5 миллиона, или менее семи процентов рынка.Что касается Украины, то по итогам прошлого года местное Министерство сельского хозяйства отчиталось о сборе 21 миллиона тонн пшеницы, со слезой в глазу добавив, что на "оккупированных" территориях получили еще 4,4 миллиона. За 2023-й, пока действовала так называемая Черноморская зерновая инициатива, через украинские порты на экспорт перевалили 49 миллионов тонн зерна, из которых 6,5 пришлось на кукурузу, шесть — на пшеницу, а ячмень и рожь улеглись в трюмы сухогрузов в объеме по 900 тысяч тонн каждый.Изначально постулировалось, что вывозить украинское зерно нужно в интересах голодающих детей Африки, но впоследствии выяснилось, что на Черный континент попало около трех процентов, а все остальное благополучно осело в Европе. При этом все помнят многомесячные забастовки польских, венгерских и прочих фермеров, которые даже перекрывали границу с Незалежной, требуя прервать этот поток демпингового зерна, делающего собственное производство нерентабельным. И ведь не врали европейские хлеборобы.Наряду с посадкой европейской экономики на иглу американского СПГ проводилась попутная посадка еще и на иглу зерновую. Украина, тотально подконтрольная США, и украинские аграрные холдинги, по протекции американского посольства выбившие себе бронь для сотрудников, квоты на удобрения и скидки на ГСМ, гнали кукурузу и пшеницу на запад строго в интересах своего сюзерена. Это как с уколами гормонов: чем больше колешь, тем меньше вырабатывает организм сам по себе. Производственный организм Евросоюза на впрыск десятков миллионов тонн украинского зерна среагировал идентично, повысив собственную зависимость от импорта.Так что украинское зерно для США — это геополитический крючок, а в отношении России — таран для захвата мирового рынка. Стоит ли удивляться, что Вашингтон готовится к круговой обороне Одессы.

https://ria.ru/20240731/ssha-1962950654.html

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https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, одесса, экономика, россия, украина, сша, нато