https://ria.ru/20240801/spetsoperatsiya-1963524943.html

Спецоперация, 1 августа: российские военные уничтожили три ЗРК Patriot

Спецоперация, 1 августа: российские военные уничтожили три ЗРК Patriot - РИА Новости, 01.08.2024

Спецоперация, 1 августа: российские военные уничтожили три ЗРК Patriot

Об уничтожении еще несколько ЗРК Patriot в зоне спецоперации, поставках Киеву истребителей F-16 и ходе СВО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:25

2024-08-01T19:25

2024-08-01T19:33

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

сергей лебедев

дмитрий песков

сергей горбачев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Об уничтожении еще несколько ЗРК Patriot в зоне спецоперации, поставках Киеву истребителей F-16 и ходе СВО — в материале РИА Новости.ВС России уничтожили три установки ЗРК PatriotРоссийские военные за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА, а также железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВСУ, сообщило Минобороны. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотник. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1965 человек.Также за сутки уничтожено два танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 69 орудий полевой артиллерии и минометов и 25 единиц специальной военной автомобильной техники. "Прилеты" по группам "бандеровцев"О серии ударов по территории, подконтрольной ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. В частности, "прилет" был зафиксирован по месту проживания "большой группы бандеровцев" в полночь в Николаевской области Украины. Как отметил Лебедев, после взрыва к месту направились "скорые". Он также сообщил о взрыве в стороне Снигиревки. Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ Херсоне вечером в среду, там также "прилетело" по группе "бандеровцев". "Прилеты" зафиксированы поздно вечером в среду в стороне Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Днепропетровске, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье, в стороне Запорожского автомобилестроительного завода. Кроме того, по словам Лебедева, взрыв зафиксирован рано утром в четверг в Черкасской области. F-16 будут сбиваться и уничтожатьсяНакануне в СМИ сообщалось, что первая небольшая партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Вскоре после этого британская газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Издание отмечало, что официальный представитель ВВС Украины не стал этого отрицать. Позже газета Times со ссылкой на источники написала, что Украина получила шесть F-16 от Нидерландов, а в скором времени получит новую партию истребителей от Дании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбиваться и уничтожаться. При этом он подчеркнул, что официальных заявлений о получении Киевом самолетов не было. Капитан 1 ранга запаса, исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев, в свою очередь, предупредил, что F-16, как возможные носители дальнобойного, в том числе и ядерного оружия, представляют угрозу, к которой нужно относиться серьезно. Французский военный эксперт, бывший летчик Ксавье Тительман посетовал, что обещанных западными странами Украине истребителей F-16 недостаточно для изменения ситуации на фронте. Американская газета New York Post сообщила, что нехватка пилотов в ВСУ ограничивает количество истребителей F-16, которые могут быть направлены на Украину. Как отмечается, Киев получил истребители в срок, однако неясно, смогут ли украинские пилоты сесть в кабины и вступить в бой, или же им потребуется дополнительна подготовка.

https://ria.ru/20240801/ukraina-1963515360.html

https://ria.ru/20240801/samolety-1963455540.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар ракетой Х-35 российских ВКС по позициям радиотехнической роты ВСУ Российские ВКС ударили ракетой Х-35 по позициям радиотехнической роты ПВО ВСУ, уничтожены до 25 украинских военных, сообщило Минобороны 2024-08-01T19:25 true PT0M26S

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Наталья Макарова

украина, россия, киев, сергей лебедев, дмитрий песков, сергей горбачев, вооруженные силы украины, нато, f-16