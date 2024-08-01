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Спецоперация, 1 августа: российские военные уничтожили три ЗРК Patriot - РИА Новости, 01.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 01.08.2024 (обновлено: 19:33 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/spetsoperatsiya-1963524943.html
Спецоперация, 1 августа: российские военные уничтожили три ЗРК Patriot
Спецоперация, 1 августа: российские военные уничтожили три ЗРК Patriot - РИА Новости, 01.08.2024
Спецоперация, 1 августа: российские военные уничтожили три ЗРК Patriot
Об уничтожении еще несколько ЗРК Patriot в зоне спецоперации, поставках Киеву истребителей F-16 и ходе СВО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:25
2024-08-01T19:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
сергей лебедев
дмитрий песков
сергей горбачев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Об уничтожении еще несколько ЗРК Patriot в зоне спецоперации, поставках Киеву истребителей F-16 и ходе СВО — в материале РИА Новости.ВС России уничтожили три установки ЗРК PatriotРоссийские военные за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА, а также железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВСУ, сообщило Минобороны. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотник. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1965 человек.Также за сутки уничтожено два танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 69 орудий полевой артиллерии и минометов и 25 единиц специальной военной автомобильной техники. "Прилеты" по группам "бандеровцев"О серии ударов по территории, подконтрольной ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. В частности, "прилет" был зафиксирован по месту проживания "большой группы бандеровцев" в полночь в Николаевской области Украины. Как отметил Лебедев, после взрыва к месту направились "скорые". Он также сообщил о взрыве в стороне Снигиревки. Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ Херсоне вечером в среду, там также "прилетело" по группе "бандеровцев". "Прилеты" зафиксированы поздно вечером в среду в стороне Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Днепропетровске, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье, в стороне Запорожского автомобилестроительного завода. Кроме того, по словам Лебедева, взрыв зафиксирован рано утром в четверг в Черкасской области. F-16 будут сбиваться и уничтожатьсяНакануне в СМИ сообщалось, что первая небольшая партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Вскоре после этого британская газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Издание отмечало, что официальный представитель ВВС Украины не стал этого отрицать. Позже газета Times со ссылкой на источники написала, что Украина получила шесть F-16 от Нидерландов, а в скором времени получит новую партию истребителей от Дании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбиваться и уничтожаться. При этом он подчеркнул, что официальных заявлений о получении Киевом самолетов не было. Капитан 1 ранга запаса, исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев, в свою очередь, предупредил, что F-16, как возможные носители дальнобойного, в том числе и ядерного оружия, представляют угрозу, к которой нужно относиться серьезно. Французский военный эксперт, бывший летчик Ксавье Тительман посетовал, что обещанных западными странами Украине истребителей F-16 недостаточно для изменения ситуации на фронте. Американская газета New York Post сообщила, что нехватка пилотов в ВСУ ограничивает количество истребителей F-16, которые могут быть направлены на Украину. Как отмечается, Киев получил истребители в срок, однако неясно, смогут ли украинские пилоты сесть в кабины и вступить в бой, или же им потребуется дополнительна подготовка.
https://ria.ru/20240801/ukraina-1963515360.html
https://ria.ru/20240801/samolety-1963455540.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Наталья Макарова
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60
353
60
Удар ракетой Х-35 российских ВКС по позициям радиотехнической роты ВСУ
Российские ВКС ударили ракетой Х-35 по позициям радиотехнической роты ПВО ВСУ, уничтожены до 25 украинских военных, сообщило Минобороны
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украина, россия, киев, сергей лебедев, дмитрий песков, сергей горбачев, вооруженные силы украины, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Сергей Горбачев, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
Спецоперация, 1 августа: российские военные уничтожили три ЗРК Patriot

Спецоперация, 1 августа: уничтожение трех ЗРК Patriot, Запад передал Киеву F-16

© РИА НовостиРасчет "Искандера" нанес удар по позиции батареи украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot
Расчет Искандера нанес удар по позиции батареи украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости
Расчет "Искандера" нанес удар по позиции батареи украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Об уничтожении еще несколько ЗРК Patriot в зоне спецоперации, поставках Киеву истребителей F-16 и ходе СВО — в материале РИА Новости.

ВС России уничтожили три установки ЗРК Patriot

Российские военные за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА, а также железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВСУ, сообщило Минобороны.
Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотник.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1965 человек.
Также за сутки уничтожено два танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 69 орудий полевой артиллерии и минометов и 25 единиц специальной военной автомобильной техники.

"Прилеты" по группам "бандеровцев"

О серии ударов по территории, подконтрольной ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
В частности, "прилет" был зафиксирован по месту проживания "большой группы бандеровцев" в полночь в Николаевской области Украины. Как отметил Лебедев, после взрыва к месту направились "скорые". Он также сообщил о взрыве в стороне Снигиревки.
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Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ Херсоне вечером в среду, там также "прилетело" по группе "бандеровцев".
"Прилеты" зафиксированы поздно вечером в среду в стороне Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Днепропетровске, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье, в стороне Запорожского автомобилестроительного завода.
Кроме того, по словам Лебедева, взрыв зафиксирован рано утром в четверг в Черкасской области.

F-16 будут сбиваться и уничтожаться

Накануне в СМИ сообщалось, что первая небольшая партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину.
Вскоре после этого британская газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Издание отмечало, что официальный представитель ВВС Украины не стал этого отрицать.
Позже газета Times со ссылкой на источники написала, что Украина получила шесть F-16 от Нидерландов, а в скором времени получит новую партию истребителей от Дании.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбиваться и уничтожаться. При этом он подчеркнул, что официальных заявлений о получении Киевом самолетов не было.
Капитан 1 ранга запаса, исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев, в свою очередь, предупредил, что F-16, как возможные носители дальнобойного, в том числе и ядерного оружия, представляют угрозу, к которой нужно относиться серьезно.
Французский военный эксперт, бывший летчик Ксавье Тительман посетовал, что обещанных западными странами Украине истребителей F-16 недостаточно для изменения ситуации на фронте.
Американская газета New York Post сообщила, что нехватка пилотов в ВСУ ограничивает количество истребителей F-16, которые могут быть направлены на Украину. Как отмечается, Киев получил истребители в срок, однако неясно, смогут ли украинские пилоты сесть в кабины и вступить в бой, или же им потребуется дополнительна подготовка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевСергей ЛебедевДмитрий ПесковСергей ГорбачевВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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