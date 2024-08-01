https://ria.ru/20240801/sovfed-1963400827.html

В СФ поддержали закон о нежелательных организациях с иностранным участием

В СФ поддержали закон о нежелательных организациях с иностранным участием - РИА Новости, 01.08.2024

В СФ поддержали закон о нежелательных организациях с иностранным участием

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон, разрешающий признавать нежелательной иностранную или международную организацию,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:23

2024-08-01T12:23

2024-08-01T12:23

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон, разрешающий признавать нежелательной иностранную или международную организацию, учредителем или участником которой являются госорганы иностранного государства. В настоящее время нежелательными могут быть признаны иностранные или международные неправительственные организации, представляющие угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности РФ. Деятельность организаций также может быть признана нежелательной в случае, если в отношении этой организации получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операции с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащим организации, которая уже была признана нежелательной. Одобренным законом устанавливается, что нежелательной на территории РФ может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти иностранного государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются госорганы иностранного государства (за исключением международной межправительственной организации, членом которой является РФ).

https://ria.ru/20240801/sovfed-1963399899.html

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