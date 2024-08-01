https://ria.ru/20240801/sovfed-1963368303.html

Совфед одобрил 331 закон за весеннюю сессию

Совфед одобрил 331 закон за весеннюю сессию - РИА Новости, 01.08.2024

Совфед одобрил 331 закон за весеннюю сессию

Совет Федерации успел одобрить 331 закон за весеннюю сессию, по реализации послания президента РФ Владимира Путина верхняя палата приняла 51 закон, сообщила... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:29

2024-08-01T10:29

2024-08-01T11:44

политика

россия

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владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Совет Федерации успел одобрить 331 закон за весеннюю сессию, по реализации послания президента РФ Владимира Путина верхняя палата приняла 51 закон, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "331 закон, который будет одобрен в весеннюю сессию. Основными ориентирами были и главными приоритетами - это выполнение поручений президента данных в послании Федеральному Собранию, иных поручений - это выполнение майских указов о национальных целях до 2030 года и по ряду направлений с более дальним горизонтом до 2036 года", - сказала она в ходе пресс-конференции. Матвиенко отметила, что Совет Федерации составил свой план работы, и он в полном объеме выполнен. "51 закон был принят только по реализации послания президента", - добавила МатвиенкоСпикер Совфеда также отметила, что сенаторы с начала спецоперации приняли 238 законов по поддержке участников СВО."За время с момента начала специальной военной операции мы приняли 238 законов, и в том числе 12, с учетом завтрашнего заседания, на этой сессии", - сказала политик.Она подчеркнула, что принятие законов, обеспечивающих поддержку участников СВО, их семей, - это важнейший приоритет для всего государства."Нам всем вместе удалось создать атмосферу уважения к нашим бойцам, нашим военным. Это подтверждает указ президента о дополнительных выплатах контрактникам и реакция субъектов РФ в поддержку этого решения", - добавила она.Матвиенко полагает, что важно создавать условия для реабилитации и восстановления военнослужащих. Государство внимательно относится к нуждам этих семей, оперативно решаются возникающие в этой сфере вопросы, в том числе через фонд "Защитники Отечества", отметила она.

https://ria.ru/20230919/gosduma-1897232089.html

https://ria.ru/20231023/minoborony-1904766177.html

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политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф