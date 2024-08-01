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Совфед одобрил 331 закон за весеннюю сессию - РИА Новости, 01.08.2024
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10:29 01.08.2024 (обновлено: 11:44 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/sovfed-1963368303.html
Совфед одобрил 331 закон за весеннюю сессию
Совфед одобрил 331 закон за весеннюю сессию - РИА Новости, 01.08.2024
Совфед одобрил 331 закон за весеннюю сессию
Совет Федерации успел одобрить 331 закон за весеннюю сессию, по реализации послания президента РФ Владимира Путина верхняя палата приняла 51 закон, сообщила... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:29
2024-08-01T11:44
политика
россия
валентина матвиенко
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Совет Федерации успел одобрить 331 закон за весеннюю сессию, по реализации послания президента РФ Владимира Путина верхняя палата приняла 51 закон, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "331 закон, который будет одобрен в весеннюю сессию. Основными ориентирами были и главными приоритетами - это выполнение поручений президента данных в послании Федеральному Собранию, иных поручений - это выполнение майских указов о национальных целях до 2030 года и по ряду направлений с более дальним горизонтом до 2036 года", - сказала она в ходе пресс-конференции. Матвиенко отметила, что Совет Федерации составил свой план работы, и он в полном объеме выполнен. "51 закон был принят только по реализации послания президента", - добавила МатвиенкоСпикер Совфеда также отметила, что сенаторы с начала спецоперации приняли 238 законов по поддержке участников СВО."За время с момента начала специальной военной операции мы приняли 238 законов, и в том числе 12, с учетом завтрашнего заседания, на этой сессии", - сказала политик.Она подчеркнула, что принятие законов, обеспечивающих поддержку участников СВО, их семей, - это важнейший приоритет для всего государства."Нам всем вместе удалось создать атмосферу уважения к нашим бойцам, нашим военным. Это подтверждает указ президента о дополнительных выплатах контрактникам и реакция субъектов РФ в поддержку этого решения", - добавила она.Матвиенко полагает, что важно создавать условия для реабилитации и восстановления военнослужащих. Государство внимательно относится к нуждам этих семей, оперативно решаются возникающие в этой сфере вопросы, в том числе через фонд "Защитники Отечества", отметила она.
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политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил 331 закон за весеннюю сессию

Матвиенко: Совфед одобрил 331 закон по реализации послания Путина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Совет Федерации успел одобрить 331 закон за весеннюю сессию, по реализации послания президента РФ Владимира Путина верхняя палата приняла 51 закон, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"331 закон, который будет одобрен в весеннюю сессию. Основными ориентирами были и главными приоритетами - это выполнение поручений президента данных в послании Федеральному Собранию, иных поручений - это выполнение майских указов о национальных целях до 2030 года и по ряду направлений с более дальним горизонтом до 2036 года", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Матвиенко отметила, что Совет Федерации составил свой план работы, и он в полном объеме выполнен.
"51 закон был принят только по реализации послания президента", - добавила Матвиенко
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Спикер Совфеда также отметила, что сенаторы с начала спецоперации приняли 238 законов по поддержке участников СВО.
"За время с момента начала специальной военной операции мы приняли 238 законов, и в том числе 12, с учетом завтрашнего заседания, на этой сессии", - сказала политик.
Она подчеркнула, что принятие законов, обеспечивающих поддержку участников СВО, их семей, - это важнейший приоритет для всего государства.
"Нам всем вместе удалось создать атмосферу уважения к нашим бойцам, нашим военным. Это подтверждает указ президента о дополнительных выплатах контрактникам и реакция субъектов РФ в поддержку этого решения", - добавила она.
Матвиенко полагает, что важно создавать условия для реабилитации и восстановления военнослужащих. Государство внимательно относится к нуждам этих семей, оперативно решаются возникающие в этой сфере вопросы, в том числе через фонд "Защитники Отечества", отметила она.
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