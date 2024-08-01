https://ria.ru/20240801/sostoyanie-1963358117.html

Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года

Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года - РИА Новости, 01.08.2024

Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 26,245 миллиарда долларов; больше всех вновь... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T09:39

2024-08-01T09:39

2024-08-01T09:39

экономика

россия

андрей мельниченко

владимир потанин

вагит алекперов

еврохим

сибирская угольная энергетическая компания

евросоюз

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 26,245 миллиарда долларов; больше всех вновь прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), как и месяц назад занявший шестую строчку рейтинга и состояние которого увеличилось на 6,37 миллиарда долларов - до 25,2 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан России, их общее состояние на 1 августа составляет 361,76 миллиарда долларов. Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Так, самым богатым из предпринимателей продолжает оставаться один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 498 миллионов долларов, до 31,6 миллиарда. Второе место вновь занял совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (рост состояния на 3,24 миллиарда долларов, до 27,9 миллиарда), на третьем месте снова оказался бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 3,05 миллиарда, до 27 миллиардов долларов). При этом в рейтинге появился один новый участник - на 17-е место вошел основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, чье состояние оценивается в 9,15 миллиарда долларов. На четвертую строчку с пятой поднялся основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 5,89 миллиарда долларов, до 26,8 миллиарда. Он поменялся местами с совладельцем компании "Новатэк" Леонидом Михельсоном, чей капитал снизился на 1,79 миллиарда долларов, до 25,7 миллиарда долларов. Также поменялись друг с другом представители седьмого и восьмого мест в рейтинге. На седьмую строчку с восьмой поднялся Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1,78 миллиарда долларов, до 17,5 миллиарда. На восьмое место опустился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние с начала года сократилось сильнее всех - на 4,86 миллиарда долларов, до 16,2 миллиарда. На девятом месте продолжает находиться основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 1,45 миллиарда долларов, до 13,8 миллиарда. На десятом месте остается бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 732 миллиона долларов, до 12,3 миллиарда).

https://ria.ru/20240731/rossija-1963074930.html

https://ria.ru/20240229/grazhdanstvo-1930163941.html

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экономика, россия, андрей мельниченко, владимир потанин, вагит алекперов, еврохим, сибирская угольная энергетическая компания, евросоюз