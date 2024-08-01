Пленный солдат ВСУ рассказал, как колумбийцы командуют новобранцами
Пленный солдат ВСУ рассказал, как колумбийские наемники командуют новобранцами
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинский пленный солдат Виталий Поплавский рассказал, как колумбийские наемники командуют в ВСУ новобранцами, видео разговора предоставило Минобороны.
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"Нас привезли на позиции, в нас начали стрелять, кидать мины. Мы повыскакивали, не знали, где, что. Посидели полночи в посадке, потом пришли колумбийцы. Один колумбиец пришел, забрал нас где-то часа в два ночи, привел на позиции, и на второй день они уехали. Мы там втроем остались на позиции", — сказал он.
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По его словам, они просидели на этой позиции десять дней, при этом ни еды, ни воды у них не было, так "все разбомбило".
"Двадцать восьмого числа нас взяли, мы сдались в плен", - добавил солдат.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
По данным ведомства, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика.