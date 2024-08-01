https://ria.ru/20240801/soldat-1963405104.html

Пленный солдат ВСУ рассказал, как колумбийцы командуют новобранцами

Пленный солдат ВСУ рассказал, как колумбийцы командуют новобранцами - РИА Новости, 01.08.2024

Пленный солдат ВСУ рассказал, как колумбийцы командуют новобранцами

Украинский пленный солдат Виталий Поплавский рассказал, как колумбийские наемники командуют в ВСУ новобранцами, видео разговора предоставило Минобороны. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:47

2024-08-01T12:47

2024-08-01T13:30

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинский пленный солдат Виталий Поплавский рассказал, как колумбийские наемники командуют в ВСУ новобранцами, видео разговора предоставило Минобороны. "Нас привезли на позиции, в нас начали стрелять, кидать мины. Мы повыскакивали, не знали, где, что. Посидели полночи в посадке, потом пришли колумбийцы. Один колумбиец пришел, забрал нас где-то часа в два ночи, привел на позиции, и на второй день они уехали. Мы там втроем остались на позиции", — сказал он.По его словам, они просидели на этой позиции десять дней, при этом ни еды, ни воды у них не было, так "все разбомбило". "Двадцать восьмого числа нас взяли, мы сдались в плен", - добавил солдат.Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным ведомства, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика.

https://ria.ru/20240705/naemniki-1957541613.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины