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Пленный солдат ВСУ рассказал, как колумбийцы командуют новобранцами - РИА Новости, 01.08.2024
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12:47 01.08.2024 (обновлено: 13:30 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/soldat-1963405104.html
Пленный солдат ВСУ рассказал, как колумбийцы командуют новобранцами
Пленный солдат ВСУ рассказал, как колумбийцы командуют новобранцами - РИА Новости, 01.08.2024
Пленный солдат ВСУ рассказал, как колумбийцы командуют новобранцами
Украинский пленный солдат Виталий Поплавский рассказал, как колумбийские наемники командуют в ВСУ новобранцами, видео разговора предоставило Минобороны. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:47
2024-08-01T13:30
в мире
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинский пленный солдат Виталий Поплавский рассказал, как колумбийские наемники командуют в ВСУ новобранцами, видео разговора предоставило Минобороны. &quot;Нас привезли на позиции, в нас начали стрелять, кидать мины. Мы повыскакивали, не знали, где, что. Посидели полночи в посадке, потом пришли колумбийцы. Один колумбиец пришел, забрал нас где-то часа в два ночи, привел на позиции, и на второй день они уехали. Мы там втроем остались на позиции&quot;, — сказал он.По его словам, они просидели на этой позиции десять дней, при этом ни еды, ни воды у них не было, так "все разбомбило". "Двадцать восьмого числа нас взяли, мы сдались в плен", - добавил солдат.Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным ведомства, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный солдат ВСУ рассказал, как колумбийцы командуют новобранцами

Пленный солдат ВСУ рассказал, как колумбийские наемники командуют новобранцами

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Украинский пленный солдат Виталий Поплавский рассказал, как колумбийские наемники командуют в ВСУ новобранцами, видео разговора предоставило Минобороны.
«

"Нас привезли на позиции, в нас начали стрелять, кидать мины. Мы повыскакивали, не знали, где, что. Посидели полночи в посадке, потом пришли колумбийцы. Один колумбиец пришел, забрал нас где-то часа в два ночи, привел на позиции, и на второй день они уехали. Мы там втроем остались на позиции", — сказал он.

Инфографика
По его словам, они просидели на этой позиции десять дней, при этом ни еды, ни воды у них не было, так "все разбомбило".
"Двадцать восьмого числа нас взяли, мы сдались в плен", - добавил солдат.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
По данным ведомства, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика.
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